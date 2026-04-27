Duminica Femeilor Mironosițe la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Un articol de: Pr. Marius Mircia - 27 Aprilie 2026

În Duminica a 3‑a după Paști, a Sfintelor Femei Mironosițe, 26 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, oficiată de pr. Timotei Anișorac, vicar eparhial, împreună cu preoții și diaconii lăcașului. Frumusețea slujbei a fost sporită de cântările corului Catedralei Mitropolitane, condus de teologul Bogdan Mureșan. Spre finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan a sfințit cele 16 icoane ale sfintelor femei de neam românesc (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare).

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a explicat fragmentul evanghelic al duminicii în care sunt pomenite și cinstite femeile purtătoare de mir, care au dat lumii vestea Învierii din morți a Mântuitorului. Ierarhul a evidențiat rolul curajos și credincios al Femeilor Mironosițe, care, în ciuda fricii și a incertitudinii, au venit cu miruri să ungă trupul lui Iisus, demonstrând devotament și dragoste profundă: „Ele căutau un trup mort, dar au găsit Învierea, schimbând astfel perspectiva existenței asupra morții și a vieții veșnice”. De asemenea, a amintit de cele 16 femei sfinte din istoria neamului românesc recent canonizate, printre care soții de domnitori, mame de sfinți, cuvioase și mărturisitoare.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului  -   Catedrala Mitropolitană din Timișoara
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri