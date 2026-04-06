Duminica Floriilor la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Duminica Floriilor la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 06 Aprilie 2026

Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim a fost sărbătorit duminică, 5 aprilie, și la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu prin Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului.

Mulţimi de credincioşi din Sibiu, din împrejurimi şi din alte părţi ale ţării au participat la Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor săvârşită în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Credincioşii au purtat ramuri de salcie sfinţite, informează Mitropolia Ardealului. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. dr. Dan Alexandru Streza, iar la chinonic membrii Corului „Timotei Junior” au interpretat pentru prima dată două pricesne specifice acestei perioade. În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Soare.

Mitropolitul Ardealului a rostit un cuvânt de învăţătură în care a prezentat semnificaţiile duhovniceşti ale praznicului Floriilor: „Mântuitorul Iisus Hristos ne dă o dovadă zdrobitoare în privința smereniei, alegând pe cel mai umil animal, asinul, pentru a intra în Ierusalim. A fost o smerenie înălțătoare, pentru că El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. (...) Intrarea Domnului în Ierusalim prefigurează intrarea Sa ca Fiul lui Dumnezeu întrupat în Ierusalimul ceresc, prin Învierea şi Înălțarea Sa la cer. Ea este şi intrarea noastră, împreună cu Hristos, în Împărăţia lui Dumnezeu, prin Jertfa Sa mântuitoare”.

Numeroşi credincioşi au participat şi în acest an, în Sâmbăta Floriilor, la tradiţionala procesiune de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Procesiunea de Florii a avut loc după slujba Vecerniei cu Litia săvârşită de IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu, împreună cu un sobor din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi preoţii de la bisericile din oraş şi din împrejurimi. După sfinţirea ramurilor de salcie, ierarhul, preoţii şi credincioşii au înconjurat Catedrala Mitropolitană, au purtat icoana praznicului şi au intonat imnul sărbătorii. Credincioşii au fost binecuvântaţi de ierarh prin citirea rugăciunilor pentru pelerini, iar toţi cei prezenţi s‑au închinat moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului Știri
    Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului

    Aproximativ 7.000 de credincioși din municipiul Bacău au participat sâmbătă, 4 aprilie, la Procesiunea de Florii. Manifestările au debutat în mai multe puncte ale orașului, la ora 15, prin săvârșirea slujbei

    06 Apr, 2026
  • Floriile la Catedrala Mitropolitană din Iași Știri
    Floriile la Catedrala Mitropolitană din Iași

    La Catedrala Mitropolitană din Iași, clericii și credincioșii au cinstit duminică, 5 aprilie, purtând în mâini ramuri de salcie și flori, praznicul Intrării Domnului în Ierusalimului. Sfânta Liturghie a fost

    06 Apr, 2026
  • Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava Știri
    Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava

    Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al

    06 Apr, 2026
TOP 6 Știri