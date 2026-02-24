Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica Iertării la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău

Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 24 Feb 2026

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i‑a binecuvântat pe credincioșii de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul Sălaj. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură despre începutul Postului Mare ca drum al asumării personale, arătând că adevărata dramă a omului nu este doar căderea din Rai, ci refuzul de a‑și recunoaște vina și fuga de iertarea lui Dumnezeu.

„Ce avem noi de făcut este să intrăm în iertarea Domnului. Cum? Recunoscând, fără să învinovățim pe celălalt. Boala noastră este de a învinovăți pe celălalt. În școală, în familie, în biserică, în viața socială, în orice instituție suntem, altcineva este vinovat, nu eu. Nu avem această capacitate să recunoaștem că greșim. Și totuși, iertarea înseamnă har, iar harul înseamnă bucurie lăuntrică. Indiferent cum te‑ar vedea cineva, indiferent ce s‑ar întâmpla în jurul tău, tu ai avea bucuria lăuntrică pentru că beneficiezi de ceea ce Domnul vrea să‑ți ofere: iertare”, a spus ierarhul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei. La final, preotul paroh Ioan Ardelean a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru binecuvântarea oferită în această zi și a exprimat bucuria de a‑l avea în mijlocul comunității parohiale. 

 

