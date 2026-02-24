Duminica Iertării la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i‑a binecuvântat pe credincioșii de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul Sălaj. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură despre începutul Postului Mare ca drum al asumării personale, arătând că adevărata dramă a omului nu este doar căderea din Rai, ci refuzul de a‑și recunoaște vina și fuga de iertarea lui Dumnezeu.

„Ce avem noi de făcut este să intrăm în iertarea Domnului. Cum? Recunoscând, fără să învinovățim pe celălalt. Boala noastră este de a învinovăți pe celălalt. În școală, în familie, în biserică, în viața socială, în orice instituție suntem, altcineva este vinovat, nu eu. Nu avem această capacitate să recunoaștem că greșim. Și totuși, iertarea înseamnă har, iar harul înseamnă bucurie lăuntrică. Indiferent cum te‑ar vedea cineva, indiferent ce s‑ar întâmpla în jurul tău, tu ai avea bucuria lăuntrică pentru că beneficiezi de ceea ce Domnul vrea să‑ți ofere: iertare”, a spus ierarhul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei. La final, preotul paroh Ioan Ardelean a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru binecuvântarea oferită în această zi și a exprimat bucuria de a‑l avea în mijlocul comunității parohiale.