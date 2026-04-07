Duminica Intrării Domnului în Ierusalim sărbătorită la Beiuş

În Duminica Floriilor, 5 aprilie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, paraclis episcopal, din municipiul Beiuș, județul Bihor, reunind în rugăciune numeroși credincioși din Țara Beiușului.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat contrastul dramatic dintre maniera în care Hristos intră în Ierusalim și felul în care omul lumesc își imaginează puterea și gloria: nu călare pe un armăsar războinic, însoțit de oști și fast, ci pe mânzul asinei, semn al smereniei și al apropierii de cei săraci și umili. Această imagine răstoarnă criteriile omenești ale măreției și descoperă adevărata Împărăție a lui Dumnezeu, întemeiată nu pe dominație, ci pe jertfă și iubire, până la moarte.

„Duminica Floriilor arată multe dintre adâncurile înțelesurilor care stau la temelia lumii. Ce serbăm în Duminica Floriilor? Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, o intrare triumfală pe care nu autoritățile vremii I‑o fac, ci pe care poporul I‑o face, stârnind invidia, gelozia celor aflați la putere. (...) Oamenii au văzut că Domnul Hristos l‑a înviat pe Lazăr. Și de aceea mulți au crezut în El și au venit să‑L vadă! Toate aceste evenimente sunt o pregătire pentru ceea ce urmează: pentru trădare, pentru vindere, pentru proces, pentru condamnarea la moarte, pentru execuția prin răstignire și, mai ales, pentru Înviere, scoțându‑ne pe noi din moarte și spălând păcatele umanității cu Sângele Său curat”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârșit și slujba binecuvântării stâlpărilor. La final au rostit cuvântări pr. Marian‑Vasile Popa, protopopul Beiușului, şi pr. paroh Florin‑Ovidiu Stan, secretar protopopesc, iar ierarhul a adresat urări celor care și‑au sărbătorit onomastica de Florii, amintind că Țara Beiușului este recunoscută pentru bogăția și frecvența numelor de flori purtate cu evlavie de credincioși.