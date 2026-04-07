Duminica Stâlpărilor la Miercurea Ciuc

Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 07 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, în prezenţa numeroșilor credincioși care au participat cu evlavie la praznicul Floriilor. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale. În cadrul Sfintei Liturghii, credincioșii care s-au pregătit prin post, spovedanie și rugăciune s-au împărtășit cu Sfintele Taine, întărindu-se duhovnicește în această perioadă a Postului Mare. Prea­sfin­țitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre înțelesurile duhov­nicești ale praznicului, evidenţiind atât semnificațiile istorice și liturgice ale sărbătorii, cât și profunzimea duhovnicească a Intrării Domnului în Ierusalim, arătând legătura acesteia cu Sfintele Pătimiri și cu slăvita Înviere. La final, ierarhul a rostit rugăciunea de binecuvântare a sălciilor, care au fost apoi împărțite credincioșilor prezenți, ca simbol al biruinței vieții asupra morții și al întâmpinării Mântuitorului Iisus Hristos.

 

