Elevi premiaţi în biserica Parohiei Parcul Călăraşi

În data de 5 mai 2026, Parohia Parcul Călărași din Protoieria Sector 2 Capitală a găzduit premierea elevilor câştigători ai concursului „Port în suflet sărbătoare”, ediția a IV-a. Competiţia interjudețeană de folclor, tradiții și obiceiuri este cuprinsă în lista proiectelor de educație extrașcolară interjudețene, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, organizate în anul școlar 2025-2026, aprobată prin Anexa 3 la OMEC nr. 3.197/10.02.2026 poziția 370. Proiectul a fost realizat de Școala Gimnazială „Maica Domnului” în parteneriat cu Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor şi Parohia Parcul Călărași din Protoieria Sector 2 Capitală.

La eveniment au participat preotul Iulian Ignat, inspector eparhial şi slujitor al bisericii parohiei-gazdă; Daniela-Jenica Enache, reprezentantă a Inspectoratului Școlar al Municipiului București; Daniela-Mariana Ignat, director al Școlii Gimnaziale „Maica Domnului”; Domnica-Cecilia Constantinovici, reprezentantă a Protoieriei Sector 2 Capitală; profesori îndrumători, enoriași, părinți și elevi premianți.

La proiect au participat peste 400 de copii din București și din țară, fiind premiați peste 100 de elevi în etapa finală. „Tematica concursului a fost «Familia creștină și sfintele femei din calendar». Au fost realizate portrete în desen, picturi şi creații literare. Concursul este organizat pe două secțiuni şi se adresează elevilor din învățământul preuniversitar. Diplomele și premiile au fost oferite de Arhiepiscopia Bucureștilor, Sectorul învățământ și activități cu tineretul și Parohia Parcul Călărași. Elevii au zugrăvit chipuri luminoase din calendar, printre ele și sfinte femei recent canonizate. Bucuria elevilor de a evidenția chipul sfintelor și de a pune a valoare familia creștină s-a văzut în toate etapele proiectului, de la debut până la festivitatea de premiere la care au participat, în mod special, elevii și profesorii din București”, ne-a declarat prof. Daniela-Mariana Ignat, director al Școlii Gimnaziale „Maica Domnului”.