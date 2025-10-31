Eveniment al ASCOR Alba Iulia, la aniversarea a trei decenii de activitate

Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - Filiala Alba Iulia, în colaborare cu Editura Reîntregirea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, a organizat joi, 30 octombrie, un eveniment aniversar, în Sala „Atrium Centurionum” a Consiliului Județean Alba, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de activitate a ASCOR Alba Iulia. Manifestarea l‑a avut ca invitat pe Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a susținut meditația intitulată „Ieșit‑a semănătorul”.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, evenimentul a fost moderat de drd. Alexandru Graur, președintele ASCOR Alba Iulia, și a reunit părinți profesori, tineri din ASCOR, participanți ai Sesiunii de Comunicări Științifice a Studenților Teologi, alături de studenți ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Alături de cei prezenți s‑au aflat pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul interimar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Nicolae Albu, prefectul județului Alba, și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

La manifestare au mai participat cu momente artistice elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, coordonaţi de prof. Emma Damian.

Cu acest prilej a avut loc lansarea volumului aniversar „Înnoi‑se‑vor ca ale vulturului tinerețile tale”, coordonat de arhid. Răzvan Brudiu și drd. Alexandru Graur, apărut la Editura Reîntregirea a Eparhiei Alba Iuliei în anul 2025 şi care a fost prezentat de pr. Oliviu Botoi, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.