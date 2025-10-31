Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Eveniment al ASCOR Alba Iulia, la aniversarea a trei decenii de activitate

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 31 Octombrie 2025

Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - Filiala Alba Iulia, în colaborare cu Editura Reîntregirea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, a organizat joi, 30 octombrie, un eveniment aniversar, în Sala „Atrium Centurionum” a Consiliului Județean Alba, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de activitate a ASCOR Alba Iulia. Manifestarea l‑a avut ca invitat pe Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a susținut meditația intitulată „Ieșit‑a semănătorul”.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, evenimentul a fost moderat de drd. Alexandru Graur, președintele ASCOR Alba Iulia, și a reunit părinți profesori, tineri din ASCOR, participanți ai Sesiunii de Comunicări Științifice a Studenților Teologi, alături de studenți ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Alături de cei prezenți s‑au aflat pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul interimar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Nicolae Albu, prefectul județului Alba, și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

La manifestare au mai participat cu momente artistice elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, coordonaţi de prof. Emma Damian.

Cu acest prilej a avut loc lansarea volumului aniversar „Înnoi‑se‑vor ca ale vulturului tinerețile tale”, coordonat de arhid. Răzvan Brudiu și drd. Alexandru Graur, apărut la Editura Reîntregirea a Eparhiei Alba Iuliei în anul 2025 şi care a fost prezentat de pr. Oliviu Botoi, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

 

