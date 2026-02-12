Eveniment caritabil al ASCOR - filiala Oradea pentru o fetiţă diagnosticată cu cancer

Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Oradea, a organizat sâmbătă, 7 februarie, o seară caritabilă de muzică și dansuri tradiționale bihorene, intitulată „Dragostile noastre, bade, mărg pă drum cătă Orade`”, eveniment aflat la cea de‑a doua ediție. Manifestarea a avut loc la restaurantul Hanul Pescarilor din Săldăbagiu de Munte, reunind aproximativ 120 de participanți, majoritatea tineri - elevi și studenți - îmbrăcați în port popular, într‑o atmosferă de autenticitate, bucurie și solidaritate creștină. Scopul evenimentului a fost unul caritabil: strângerea de fonduri pentru Ema, o fetiță de 13 ani, diagnosticată cu o formă extrem de rară de cancer și aflată în prezent la tratament într‑un spital din Germania.

Pe scenă au urcat interpreta Violeta Gherman și formația sa, alături de Ansamblul „Zestrea Diosigului” și Ansamblul „Moșuț” din Vadu Crișului, coordonate coregrafic de Cristian Seghedi, oferind publicului un program de muzică și dans popular bihorean.

Accesul la eveniment a fost liber, pe bază de donație, iar la final a fost strânsă suma de 22.825 de lei (aproximativ 4 500 de euro), fonduri care vor fi direcționate integral pentru sprijinirea Emei și a mamei sale, singurul sprijin al copilului.

Cazul Emei a devenit cunoscut studenților ASCOR prin intermediul unei acțiuni caritabile inițiate anterior de Protopopiatul Beiuș, care a demarat o amplă campanie de strângere de fonduri pentru aceeași cauză, reușind să adune suma de 28.600 de lei.

Pentru organizarea evenimentului şi‑au oferit sprijinul Hanul Pescarilor, artista Violeta Gherman și formația ei, cele două ansambluri și profesorul Cristian Seghedi, sponsori și parteneri - PhotoEdit Studio, restaurant Norema, European Drinks, Casa Marina Picleu, Ristretto, alături de alţi binevoitori şi donatori.