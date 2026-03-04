„Din inimă pentru mama” în Protoieria Slobozia

În contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”, luni, 2 martie, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița, a organizat ediția a cincisprezecea a spectacolului aniversar „Din inimă pentru mama”.

Evenimentul a avut loc la Conacul „Bolomey” din comuna Cosâmbești, monument istoric și de arhitectură, inclus în patrimoniul Muzeului Județean Ialomița, și a fost moderat de Andreea Roxana Cocoș, care, cu multă dăruire, a prezentat participanților date despre acest loc încărcat de istorie și frumusețe. Părintele protopop Laurențiu Cioranu a transmis tuturor un mesaj de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu. Seara a început cu un recital de pian, susținut de elevii Igor Iftime, Miriam Iftime, Dorit Aron și Maria Ursăchescu, din cadrul Liceului de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia, coordonați de profesoara Georgiana Enache, moment care a creat o atmosferă emoționantă și a reușit să aducă în sufletele publicului emoție și bucurie.

În continuare, piesele interpretate de Corala „Sfântul Mina” a Protopopiatului Slobozia, dirijată de profesor dr. Virgil Iaru, au transmis gânduri de dragoste și recunoștință pentru mame. Au urmat momentele artistice încărcate de sensibilitate susținute de Grupul vocal „Black’n white song” al Parohiei Ciulnița, îndrumat de părintele Gheorghe Felician Lungu și de Marian Dumitru; Grupul vocal „Serafimii” al Parohiei „Sfântul Evanghelist Matei” din Slobozia, îndrumător preot Valentin Chiriță; Grupul vocal „Murmur” al Școlii Gimnaziale „Constantin Ștefan” din Albești, îndrumător preot Gheorghe Felician Lungu; Grupul de cateheză „Speranța” al Parohiei Cuza Vodă, coordonat de părintele Dumitru Drăghici, de profesoara Ecaterina Stroe și Bianca Bălașa, precum și Grupul de elevi ai Școlii Gimnaziale Reviga, îndrumători profesoara Gabriela Dinu și preot Dumitru Florin.

Evenimentul a fost primit cu entuziasm și a fost răsplătit de publicul prezent cu aplauze și admirație. Protopopiatul Slobozia a oferit grupurilor participante diplome și daruri.