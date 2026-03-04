Clădiri românești restaurate inaugurate în localități din Ungaria

Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o slujbă de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Marți, 3 martie, a avut loc inaugurarea Casei‑Muzeu Românești din localitatea Chitigaz, restaurată în 2025.

La evenimentul de inaugurare a instituției de educare a preșcolarilor români din Ungaria au luat parte, alături de ierarhul locului, Soltesz Miklos, secretarul de stat pentru culte și naționalități de la Budapesta, Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, Alina Nicoleta Ene, consul al României la Giula, Pálfi Tamás, primarul comunei Săcal (Körösszakál), Ioan Cozma, directorul Școlii Generale și Grădiniței Românești din Săcal, precum și alte oficialități.

Inaugurarea a debutat cu un program artistic oferit oaspeților de copii, iar după tăierea panglicii a urmat o slujbă de binecuvântare a clădirii săvârșită de Preasfinția Sa, alături de care s‑a rugat părintele paroh Iulian Lenghel. În continuare, secretarul de stat Soltesz Miklos și‑a exprimat bucuria de a putea contribui la realizarea încă unui obiectiv important pentru minoritatea românească prin restaurarea acestei grădinițe care le oferă copiilor și cadrelor didactice siguranță, mediul necesar dezvoltării și posibilitatea de a‑și desfășura activitatea în condițiile cele mai bune. La grădinița din Săcal învață 26 de copii sub îndrumarea a două educatoare și două doice, iar proiectul de restaurare al imobilului a costat 150 de milioane de forinți.

Bucuria comunității românești din Ungaria a continuat marți prin inaugurarea Casei‑Muzeu Românești din Chitighaz, după lucrările de restaurare ce au avut loc în 2025. La eveniment au luat parte oficialități prezente și în ziua anterioară, alături de care s‑au aflat Daniel Banu, consulul general al României la Giula, Maria Gurzău Novákné, directoarea Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, Rákócziné Tripon Emese, primarul Comunei Chitighaz, precum și mulți alți invitați.

Programul a început cu un cuvânt de bun-venit adresat de directoarea Maria Gurzău Novákné, care și‑a exprimat mulțumirea pentru proiectul realizat și a vorbit despre importanța acestui obiectiv. După un scurt program artistic al copiilor de la Grădinița și Școala Generală Românească din Chitighaz, Gheorghe Cozma, președintele ATRU, a subliniat valoarea specială a acestei instituții înregistrate în circuitul muzeal pentru românii din Ungaria, instituție ce conservă trecutul și valorile lui și îl îmbină cu prezentul prin desfășurarea de activități și programe culturale pentru copii și oaspeți din Chitighaz și din împrejurimi. De asemenea, Gheorghe Cozma a adus mulțumiri lui Soltesz Miklos și instituției pe care o conduce care, în ultimii 10 ani, a susținut multe proiecte dedicate comunităților românești din Ungaria. La finalul tuturor discursurilor a fost tăiată panglica de inaugurare a lucrărilor, după care a avut loc slujba de sfințire a clădirii, săvârșită de Părintele Episcop Siluan, înconjurat de clericii prezenți la eveniment.

Achiziționată și deschisă în 1984, Casa‑Muzeu Românească din Chitighaz a fost preluată de ATRU în 2004, fiind dată în purtarea de grijă a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria. Folosită la început pentru diferite ocupații tradiționale și momente festive din viața satului, casa a fost amenajată ulterior nu doar ca muzeu, ci și ca spațiu folosit la diferite evenimente importante din viața comunității românești. Clădirea a fost restaurată în 2025 cu suma de 15 milioane de forinți, oferiți prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Naționalități de la Budapesta, la care s‑au adăugat 3 milioane de Forinți din partea Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.