Elevi vrânceni în vizită la Seminarul Teologic din Buzau

Data: 04 Martie 2026

Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, coordonat de pr. consilier Dan Necula, au organizat recent două vizite educaționale la Seminarul Teologic buzoian, pentru 100 de elevi din județul Vrancea.

Întâlnirile au avut scopul de a‑i familiariza pe tineri cu specificul învățământului teologic și de a‑i sprijini în procesul de orientare școlară și vocațională, în perioada vacanței lor școlare. Pe parcursul vizitei, elevii au descoperit școala și comunitatea teologică buzoiană, unde părintele director Cristian Marius Dima i‑a întâmpinat, le‑a prezentat istoricul instituției și le‑a oferit un tur ghidat pentru ca aceștia să cunoască și să înțeleagă nemijlocit activitățile de învățare, extrașcolare și formative, din punct de vedere duhovnicesc, care definesc viața unui seminarist.

Oaspeții au vizitat sălile de clasă, biblioteca, cabinetele de specialitate și spațiile dedicate pregătirii muzicale, cantina și internatul, primind informații despre procesul de admitere, parcursul educațional și posibilitățile de continuare a studiilor în domeniul teologic sau în alte domenii. Dialogul deschis cu organizatorii le‑a oferit elevilor ocazia de a adresa întrebări și de a înțelege mai bine responsabilitatea și frumusețea unei formări întemeiate pe credință și cultură.

Un moment deosebit l‑a constituit popasul la Paraclisul arhiepiscopal „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Centrului eparhial, locul de formare liturgică al viitorilor slujitori ai sfintelor altare. Din cele prezentate de părintele spiritual Daniel Bahnea, elevii au înțeles că educația teologică presupune nu doar acumularea de cunoștințe, ci și cultivarea unei relații vii cu Dumnezeu, prin rugăciune și participare la slujbele Bisericii.

Programul a continuat cu vizita la Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, unde au admirat obiectele de patrimoniu reprezentative pentru istoria și identitatea spirituală a eparhiei, ne‑a transmis părintele spiritual Daniel Bahnea.