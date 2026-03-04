Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Evenimentul „Mărturie prin icoană” - ediția a V‑a, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Știri
Un articol de: Darius Echim - 04 Martie 2026

La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca a avut loc, duminică seara, 1 martie, evenimentul „Mărturie prin icoană”, a V‑a ediție. Aproximativ 100 de elevi și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, alături de alți tineri din cele două județe ale eparhiei - Cluj și Bistrița‑Năsăud -, îmbrăcați în straie tradiționale și purtând în mâini icoane, l‑au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ierarhul a săvârşit Vecernia și Pavecernița, urmate de programul catehetic duminical „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”, în cadrul căruia a rostit un cuvânt de învățătură despre virtutea iertării și a subliniat importanța icoanelor în viața credincioșilor, afirmând că „icoana este locul unei prezențe harice, învăluind și dezvăluind o realitate spirituală frumoasă”. La final, ierarhul le‑a oferit tinerilor cartea sa de cateheze „Să le urmăm credința. Mărturisitori pentru Hristos din veacul XX”, apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Felelacului şi Clujului.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

Evenimentul „Mărturie prin icoană” este inițiat și coordonat de arhim. Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane, care a precizat că cele 100 de icoane purtate de tineri le‑au fost oferite acestora în dar. 

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
