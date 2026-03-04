Evenimentul „Mărturie prin icoană” - ediția a V‑a, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca a avut loc, duminică seara, 1 martie, evenimentul „Mărturie prin icoană”, a V‑a ediție. Aproximativ 100 de elevi și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, alături de alți tineri din cele două județe ale eparhiei - Cluj și Bistrița‑Năsăud -, îmbrăcați în straie tradiționale și purtând în mâini icoane, l‑au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ierarhul a săvârşit Vecernia și Pavecernița, urmate de programul catehetic duminical „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”, în cadrul căruia a rostit un cuvânt de învățătură despre virtutea iertării și a subliniat importanța icoanelor în viața credincioșilor, afirmând că „icoana este locul unei prezențe harice, învăluind și dezvăluind o realitate spirituală frumoasă”. La final, ierarhul le‑a oferit tinerilor cartea sa de cateheze „Să le urmăm credința. Mărturisitori pentru Hristos din veacul XX”, apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Felelacului şi Clujului.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

Evenimentul „Mărturie prin icoană” este inițiat și coordonat de arhim. Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane, care a precizat că cele 100 de icoane purtate de tineri le‑au fost oferite acestora în dar.