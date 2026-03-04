Popas aniversar în Duminica Ortodoxiei, la Oradea

Pentru comunitatea euharistică din cadrul Eparhiei Oradiei, în Duminica Ortodoxiei se consemnează 19 ani de la întronizarea celui de‑al șaselea Arhipăstor al meleagurilor bihorene, în persoana Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la 25 februarie 2007, în ziua de pomenire a Sfântului Patriarh Tarasie al Constantinopolului, sub a cărui slujire s‑au desfășurat lucrările celui de‑al şaptelea Sinod Ecumenic, când, prin dreaptă socoteală, diplomație eclesială și finețe teologică, a fost restatornicită învățătura Bisericii despre cinstirea sfintelor icoane.

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare a fost săvârșită la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Au fost înălţate rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei în cei 19 ani de slujire arhierească, dar și de pioasă pomenire a tuturor iluștrilor înaintași în tronul vlădicesc al Oradiei Mari.

Pr. profesor Ioan Cadar, cadru didactic și director adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

Aniversarea celor 19 ani de la întronizare a fost un prilej de recunoștință și evaluare a drumului parcurs. Anul 2026 marchează, de asemenea, 27 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Sofronie, la 21 februarie 1999, ca întâi Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria - început al unei slujiri episcopale desfășurate într‑un context sensibil, la intersecția identităților etnice, culturale și confesionale.