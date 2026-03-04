Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas aniversar în Duminica Ortodoxiei, la Oradea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 04 Martie 2026

Pentru comunitatea euharistică din cadrul Eparhiei Oradiei, în Duminica Ortodoxiei se consemnează 19 ani de la întronizarea celui de‑al șaselea Arhipăstor al meleagurilor bihorene, în persoana Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la 25 februarie 2007, în ziua de pomenire a Sfântului Patriarh Tarasie al Constantinopolului, sub a cărui slujire s‑au desfășurat lucrările celui de‑al şaptelea Sinod Ecumenic, când, prin dreaptă socoteală, diplomație eclesială și finețe teologică, a fost restatornicită învățătura Bisericii despre cinstirea sfintelor icoane.

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare a fost săvârșită la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Au fost înălţate rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei în cei 19 ani de slujire arhierească, dar și de pioasă pomenire a tuturor iluștrilor înaintași în tronul vlădicesc al Oradiei Mari.

Pr. profesor Ioan Cadar, cadru didactic și director adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

Aniversarea celor 19 ani de la întronizare a fost un prilej de recunoștință și evaluare a drumului parcurs. Anul 2026 marchează, de asemenea, 27 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Sofronie, la 21 februarie 1999, ca întâi Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria - început al unei slujiri episcopale desfășurate într‑un context sensibil, la intersecția identităților etnice, culturale și confesionale.

 

Citeşte mai multe despre:   Duminica Ortodoxiei  -   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
