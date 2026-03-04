Proiect cultural‑catehetic la Penitenciarul Bacău

Data: 04 Martie 2026

În perioada Postului Mare se desfășoară, la Penitenciarul Bacău, proiectul cultural‑catehetic „Lumina Învierii în inima închisorii”, dedicat persoanelor private de libertate.

Programul este coordonat de preotul colaborator extern Daniel‑Ionel Marari și propune un itinerar spiritual inspirat din pedagogia duminicilor Postului Mare, invitând participanții la o confruntare onestă cu propriul adevăr și la redescoperirea demnității personale în lumina credinței.

Cele șase întâlniri catehetice urmăresc un parcurs interior bine articulat: adevărul care ridică, rugăciunea ca lumină a inimii, crucea ca loc al sensului, urcușul schimbării morale, pocăința ca libertate și hotărârea unui nou început. În acest cadru, timpul detenției este revalorizat ca timp al conștientizării și al posibilei renașteri lăuntrice.

„Lucrarea Bisericii în penitenciar nu este una conjuncturală, ci o misiune a prezenței și a răbdării. Aici, poate mai limpede ca oriunde, se vede că omul nu se reduce la greșelile sale. Postul Mare oferă cadrul unei întâlniri sincere cu sinele și al unei reconstrucții interioare reale. Prin acest proiect nu propunem rețete rapide, ci un drum al asumării, al responsabilității și al speranței”, a spus preotul Daniel‑Ionel Marari.

La rândul său, directorul Penitenciarului Bacău, comisar‑șef Simona Coșet‑Meleșcanu, a evidențiat rolul formativ al proiectelor cultural‑religioase în viața instituției: „Activitățile cu caracter cultural‑catehetic contribuie semnificativ la menținerea echilibrului interior și la dezvoltarea responsabilității personale a persoanelor private de libertate. Ele completează demersurile educative ale instituției și oferă repere morale necesare procesului de reintegrare socială”.