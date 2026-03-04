Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un nou sediu pentru substația de ambulanță din Vlădeni

Știri
Data: 04 Martie 2026

Comunitatea din Vlădeni beneficiază, începând cu data de 3 martie 2026, de un nou sediu pentru substația de ambulanță, o investiție realizată de Primărie, menită să consolideze infrastructura medicală din zonă și să ofere condiții moderne de lucru echipajelor de intervenție.

La inaugurare a participat prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Sorin Afloarei, de primarul comunei Vlădeni, Iulian Burdea, precum și de reprezentanți ai Serviciul de Ambulanță Județean Iași.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de preoții Marian Slabu - Parohia Borșa, Ioan Amarandei - Parohia „Alexandru cel Bun” și Cătălin Adumitroaie - Parohia Vlădeni, cu toții preoți în comuna Vlădeni. Cu această ocazie au fost sfințite și mașinile de intervenție ale substației.

„Importanța acestui centru pentru comuna Vlădeni este una majoră. Pe lângă creșterea siguranței medicale pentru locuitori și reducerea timpilor de intervenție, substația reprezintă și un punct de stabilitate profesională pentru comunitate. Avem oameni din Vlădeni care muncesc aici, contribuind direct la salvarea de vieți și la sprijinirea semenilor lor în momente critice. Astfel, noul sediu nu este doar o investiție în infrastructură, ci și o investiție în oameni, în încrederea și solidaritatea unei comunități care își construiește viitorul prin responsabilitate și implicare”, a declarat pr. Cătălin Adumitroaie, Parohia Vlădeni, Protopopiatul I Iași.

 

