Eveniment comemorativ la Zalău

Evenimentul comemorativ și Conferința internațională „Ne amintim... lagărele morții”, organizate cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, au avut loc la Zalău, luni, 26 ianuarie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

La manifestare au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în prezența ambasadorului statului Israel în România, Lior Ben Dor, și a președintelui Comunității Evreilor din Zalău, Dan Has, alături de reprezentanți ai comunității evreiești, oficialități locale și județene, cadre didactice, elevi şi numeroși invitați.

Au fost rostite alocuțiuni dedicate memoriei victimelor Holocaustului și s‑au aprins șase lumânări, în amintirea celor șase milioane de evrei care și‑au pierdut viața în timpul uneia dintre cele mai dramatice tragedii ale secolului XX.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a arătat că memoria Holocaustului nu poate rămâne un simplu act comemorativ, ci trebuie să fie o reafirmare a fundamentului moral al vieții, pornind de la porunca dumnezeiască ce interzice categoric uciderea omului fără vină. Ierarhul a subliniat că antisemitismul este incompatibil cu credința creștină, făcând trimitere la Persoana Mântuitorului Iisus Hristos care a fost Dumnezeu și om, dar, ca om, a fost evreu: „Dacă noi ne punem nădejdea în Domnul Hristos, Care ne mântuiește, dacă nu este sub soare alt nume în care să fie mântuire decât numele Domnului Hristos, cum am putea fi antisemiți? Cum am putea?”

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că memoria Holocaustului obligă la o vigilență morală constantă care să nu permită banalizarea răului sau transformarea suferinței trecutului într‑un simplu discurs.

Un moment aparte al evenimentului l‑a constituit recitalul artistic al actriței Maia Morgenstern, în memoria victimelor Holocaustului.

Conferința internațională de comemorare a victimelor holocaustului este organizată anual de Comunitatea Evreilor din Zalău și de Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și alți parteneri instituționali și culturali.

La Primăria Municipiului Zalău a avut loc ceremonia dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la care a participat și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, alături de alţi invitaţi, oficialităţi şi reprezentanţi ai comunității evreiești.