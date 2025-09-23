Eveniment dedicat patrimoniului Domeniului Regal Peleș

La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București a avut loc astăzi, 23 septembrie, conferința „Sub auspiciile Familiei Regale a României - Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului Domeniului Regal Peleș”, eveniment cultural dedicat patrimoniului Familiei Regale a României.

Printre invitați s‑au numărat Alteța Sa Regală, Principele Radu al României; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel; Andraș Demeter, ministrul culturii; precum și prof. univ. dr. Augustin Ioan, președintele Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș.

Principele Radu al României a adresat celor prezenți un cuvânt de mulțumire și de încurajare, subliniind importanța Castelului Peleș și a Castelului Pelișor în promovarea identității româneaști.

„Aș vrea să încep prin a vă aduce mulțumiri și prin a vă exprima admirația Majestății Sale pentru felul în care asociația și conferința merg înainte. Este un efort generos, întemeiat pe devotament față de valori și principii, dar și față de răspunderea pe care generațiile noastre o au față de instituția Coroanei, o instituție căreia îi datorăm statul român modern și multe dintre aspirațiile noastre de astăzi. Tema acestei conferințe este una discretă, dar profundă. Castelul Peleș și Castelul Pelișor nu sunt doar două clădiri de patrimoniu, ci simboluri ale statalității românești. Mult timp s‑a spus că ele aparțin statului, apoi că ar fi proprietatea Familiei Regale. În realitate, ele aparțin României întregi. Sunt parte din identitatea și destinul nostru comun. De aceea, responsabilitatea pentru aceste locuri nu revine doar statului sau Familiei Regale, ci fiecăruia dintre noi, români din țară și din întreaga lume. De‑a lungul a peste 160 de ani, Coroana Română a intrat adânc în conștiința poporului, devenind parte din ființa lui, din năzuințele și din viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, aceste simboluri nu pot fi clintite și nu pot fi uitate. Restaurarea și întreținerea lor reprezintă o lucrare de mare răspundere. A avea grijă de aceste simboluri nu este doar o responsabilitate civică sau istorică, ci una profund morală, asemenea datoriei de a veghea asupra părinților sau copiilor noștri. Întâlnirile de la Peleș nu sunt doar prilejuri de reflecție, ci adevărate chemări adresate întregii societăți românești și spiritului european, pentru a păstra neatinsă identitatea statală a României”, a spus Principele Radu al României.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat legătura istorică și profundă dintre Biserica Ortodoxă Română și Coroana Regală a României, evidențiind rolul pe care aceste două instituții fundamentale l‑au avut de‑a lungul timpului în păstrarea identității și unității naționale.

,,Biserica urmărește cu mult interes, se bucură și apreciază orice inițiativă care are ca scop protejarea, conservarea, consolidarea și promovarea patrimoniului nostru cultural național. Acest patrimoniu reprezintă moștenirea cea mai de preț pe care strămoșii noștri au încredințat‑o generațiilor de astăzi și constituie, în același timp, cel mai puternic factor identitar al națiunii române. În acest moment, în care se caută soluții pentru protejarea palatelor Peleș și Pelișor, doresc să amintesc că Familia Regală a desfășurat, de‑a lungul celor 160 de ani, acțiuni concrete de susținere a monumentelor istorice. Regele Carol I, întemeietorul dinastiei, l‑a adus în țară pe renumitul arhitect francez André Lecomte du Noüy, care a restaurat capodopere precum Biserica Mănăstirii Argeșului, ctitoria Sfântului Voievod Neagoe Basarab, devenită necropolă regală. Sau restaurarea Bisericii «Sfântul Nicolae»-Domnesc din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu. În acest an, în care marcăm 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, se împlinesc totodată și 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, un eveniment strâns legat de viața dinastiei. Dacă autocefalia Bisericii Ortodoxe Române din 1885 este legată de Regele Carol I, proclamarea Patriarhiei Române în 1925 este strâns legată de Regele Ferdinand. Tot anul acesta comemorăm și 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Cu 100 de ani în urmă, în 1925, aniversarea a 1.600 de ani de la acest Sinod a fost marcată la Iași printr‑o festivitate deosebită, la care au participat Regele Ferdinand, Regina Maria, Principii României, membri ai Guvernului și Parlamentului, precum și o mulțime impresionantă de credincioși. De asemenea, peste puțin timp, la București, în cadrul Centenarului Patriarhiei Române, va avea loc sfințirea picturii interioare a Catedralei Naționale, proiect strâns legat de Familia Regală a României. Încă din 1882, Regele Carol I a susținut ridicarea unei Catedrale naționale în cinstea eroilor Războiului de Independență, proiect reluat după Marea Unire de Regele Ferdinand, prin hrisovul adresat Sfântului Sinod, ca semn al recunoștinței față de ajutorul divin și ca simbol al unității neamului”, a arătat Episcopul‑vicar patriarhal.

La finalul evenimentului, cei prezenți au putut viziona un film documentar care a evidențiat frumusețea moștenirii spirituale și culturale românești, precum și valoarea artistică și istorică a Castelului Peleș.