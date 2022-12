Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Bucureștilor

Sala „Iustin Patriarhul” a Centrului de formare continuă „Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei Române a găzduit marți, 13 decembrie, ultima sesiune a examenului de capacitate preoțească pentru candidații care doresc să ocupe un post clerical vacant din Arhiepiscopia Bucureștilor. Comisia de evaluare a fost compusă din cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și clerici din Administrația eparhială, sub președinția Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La această sesiune a examenului de capacitate preoțească organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor au participat 11 candidați, cărora le‑au fost evaluate cunoștințele teoretice de administrație bisericească și aptitudinile practice de liturgică și tipic bisericesc, omiletică și catehetică, muzică bisericească, respectiv drept canonic. În prima parte a zilei, candidații au susținut proba scrisă, constând în șapte subiecte care acoperă mai multe capitole de administrație bisericească, iar în a doua parte, comisia le‑a evaluat abilitățile practice.

De altfel, membrii comisiei au urmărit o evaluare complexă a candidaților, pentru a determina dacă sunt pregătiți pentru slujirea de la parohie, lucru pe care ni l‑a explicat părintele arhidiacon Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. „Pe lângă cunoștințele teologice care vor fi evaluate în cadrul acestui examen, profesorii care fac parte din comisie își doresc să vadă și dacă acești candidați sunt pregătiți să facă față misiunii preoțești din parohie. De aceea, anumite competențe precum organizarea și desfășurarea unei cateheze sau a unei activități social‑filantropice ori culturale sunt avute în vedere. Așadar, comisia evaluează felul în care se prezintă candidații în ansamblul lor, atât din punct de vedere teologic, dar și al unei pregătiri pentru timpurile actuale, adică modul în care un preot știe să închege o comunitate, să atragă tinerii la biserică și să aibă un dialog cu mediul social, cultural și laic, în general”, ne‑a transmis părintele Eugen Maftei.

Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7,00, cu nici o notare parțială - la proba scrisă sau orală - sub nota 6,00. Examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru candidații care vor obține media între 7,00 și 8,99 și 2 ani pentru cei care vor obține cel puțin media 9,00.