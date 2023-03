Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Sibiului

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc joi, 16 martie, sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului. S-au înscris 17 candidați, fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Sibiului și licențiați în Teologie.

Teologii au susţinut o probă scrisă şi una orală, din cunoştinţele de Teologie şi administraţie parohială, informează Mitropolia Ardealului. Comisia de evaluare a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și formată din cadre didactice de la facultatea menționată și din membri ai Administrației eparhiale.

„Prima sesiune a examenului de capacitate preoțească din acest an a constat dintr-o probă scrisă, în cadrul căreia candidații au avut de tratat o temă adecvată perioadei în care ne aflăm, și anume viața în Hristos prin intermediul Tainei Spovedaniei și a Tainei Împărtășaniei, iar candidații au trebuit să abordeze acest subiect în contextul urcușului duhovnicesc din Postul Mare spre Sfânta Înviere. Această probă a fost urmată de un examen oral în cadrul căruia candidaților le-au fost verificate cunoștințele de Liturgică, Catehetică și Omiletică, fiind urmărită capacitatea lor de a întocmi o omilie și o cateheză, precum și cunoștințele de Administrație bisericească și Drept Bisericesc, toate fiind probe eliminatorii. În cadrul examenului s-a suținut și un test psihologic, pe care toți cei 17 candidați l-au promovat. Examenul are o valabilitate de un an pentru candidații care obțin note între 7 și 8, 9 și de doi ani pentru cei care obțin note peste 9”, a declarat consilierul cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală.

Tematică actuală

Examenul din Arhiepiscopia Sibiului a fost organizat urmărind tematica aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru elaborarea subiectelor din cadrul examinării. Această tematică este pusă la dispoziţia licenţiaţilor în Teologie care doresc să susțină acest examen obligatoriu pentru intrarea în cler și urmăreşte să pregătească viitorii slujitori ai sfintelor altare pentru provocările misionare şi pastorale actuale.

Teologii care au susţinut acest examen de capacitate preoţească au posibilitatea să candideze pentru una dintre parohiile vacante din Arhiepiscopia Sibiului.