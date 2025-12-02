Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziția „Pe urmele sfinților români” la Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari

Știri
Data: 02 Decembrie 2025

La Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari din Protoieria Sector 2 Capitală are loc miercuri, 3 decembrie 2025, de la ora 17:30, vernisajul expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”, ediția a XI‑a.

Vernisajul reprezintă încheierea programului cultural‑religios educaţional „Pe urmele Sfinţilor Români”, proiect înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale (CAEM 2025, Domeniul A2, poziția 10). Evenimentul, organizat anual de Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari şi Şcoala Gimnazială `Leonardo da Vinci” din Bucureşti, parte a Protocolului de colaborare Școală‑Biserică, este cea mai mare expoziție de artă bisericească a elevilor din București. Cu acest prilej, vor fi prezentate scurte momente artistice şi vor fi acordate diplome elevilor participanţi.

În perioada septembrie - noiembrie a anului școlar 2025‑2026, aproximativ 500 de elevi de la 62 de unități de învățământ din toate sectoarele municipiului București au realizat lucrări de pictură, desen și colaj inspirate din viețile Sfinților români, apărători ai unității de credință și de neam, modele de credință și trăire creștină, sub coordonarea profesorilor de religie și educație plastică. De menționat că anul acesta au fost pictați inclusiv sfinți români canonizați în anul 2025 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

O parte din lucrările realizate vor fi prezentate în format digital în ziua vernisajului, iar o altă parte din lucrări vor fi expuse fizic la biserica gazdă a evenimentului și vor putea fi vizionate pe parcursul lunii decembrie 2025.

Programul cultural‑religios‑educativ „Pe urmele sfinților români” este coordonat de prof. Aurora Ciachir și de prof. Cosmin‑Gabriel Marin, de la Şcoala Gimnazială Leonardo da Vinci, iar din partea parohiei, de părintele paroh Constantin Stoica, de părintele coslujitor Horia Mălușanu și de părintele diacon Marius Oblu. Acest program se înscrie în seria manifestărilor din anul 2025, proclamat de Sfântul Sinod ca Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea în Patriarhia Română.

„Scopul acestui proiect cultural‑religios este cunoașterea de către elevi a vieții sfinților străromâni și români, care prin viața și activitatea lor au apărat credința strămoșească, valorile Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, pământul și neamul românesc, în diferite perioade ale istoriei”, ne‑a transmis diac. Marius Oblu.

La eveniment participă reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar General al Municipiului București, ai Şcolii Gimnaziale „Leonardo da Vinci”, clerici din Protoieria Sectorului 2, profesori și elevi de la toate școlile înscrise în proiect.

 

