Expoziția „Pe urmele sfinților români” la Parohia Iancu Vechi-Mătăsari

Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală a găzduit miercuri, 31 martie 2021, a șaptea ediție a expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”. În acest an, la vernisajul expoziției, care s-a desfășurat online, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” din București, au participat elevi cu lucrări artistice de la peste 30 de unități de învățământ.

Pe parcursul anului 2020, elevii au realizat lucrări de pictură, desen și colaj inspirate din viața sfinților români, apărători ai uni­tății de credință și de neam, modele de credință și trăire creștină, pe care le-au trimis profesorilor de religie și de educație plastică.

În premieră, în acest an au participat și două școli din provincie - Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” din Ploiești și Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța.

În deschiderea evenimentului au rostit cuvinte de felicitare prof. Luciana-Denisa Trăistaru, inspector școlar pentru activități extrașcolare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, și prof. Cristian Alexa, inspector pentru disciplina Religie la aceeași instituție de învățământ.

În continuare, părintele paroh Constantin Stoica a subliniat necesitatea colaborării dintre Biserică și Școală pentru educația tinerei generații în spiritul valorilor: „Anul acesta, din cauza pandemiei, am organizat în mod inedit vernisajul expoziției de pictură, desen și colaj. Aici avem o expresie a colaborării dintre Biserică și Școală pentru educația tinerei generații în spiritul valorilor. Mă plec în fața tuturor profesorilor și elevilor care au participat anul acesta în condiții speciale la concursul «Pe urmele sfinților români», pentru că în aceste condiții vitrege, mulți dintre ei, în momentele libere, au pictat aducându-și aminte cu bucurie atât de Biserică, cât și de concurs. Îi felicităm pe toți cei implicați și ne dorim ca împreună cu organizatorii să continuăm această activitate de educație a copiilor”.

La final, prof. Aurora Ciachir, organizatorul expoziției, a mulțumit gazdelor și i-a felicitat pe partici­panți pentru diversitatea lucrărilor, evidențiind că în acest mod elevii au adus cinstire atât sfinților români, cât și celor ocrotitori. „Noi am adus cinstire sfinților români, precum și celor ocrotitori ai copiilor, care sunt foarte dragi elevilor: Sfântul Stelian, Sfântul Nicolae și alții. De aceea, în cadrul desenelor pe care le-am urmărit, am văzut sfinți atât de origine română, cât și sfinți care nu sunt de pe meleagurile noastre, dar care, datorită a ceea ce au transmis poporului nostru, trainic și de nezdruncinat, noi suntem creștini. Obiectivul proiectului este cunoașterea vieților sfinților români. Am fost impresionată pentru că am văzut foarte multe lucrări realizate cu sfinți români pe care mulți dintre noi poate nici nu-i cunoșteam foarte bine. În acest mod, iată, noi reușim să le aducem cinstire. Nădăjduim să continuăm și anul viitor acest proiect în parteneriat cu Parohia Iancu Vechi-Mătăsari”, a spus prof. Aurora Ciachir.

Cu acest prilej, au fost acordate diplome tuturor elevilor partici­panți.

Programul cultural-religios „Pe urmele sfinților români” face parte din calendarul activităților educative municipale al Ministerului Educației Naționale și Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucu­rești.