Festivalul „Tradiții și obiceiuri din bătrâni” la Târgu Jiu

Data: 18 Decembrie 2024

În prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în ziua de 16 decembrie 2024, a avut loc în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, cea de‑a 12‑a ediție a festivalului „Tradiții și obiceiuri din bătrâni”.

Evenimentul a avut loc pe scena Teatrului dramatic „Elvira Godeanu” și s‑a bucurat de prezența Mitropolitului Olteniei, a părinţilor protoierei Ionel Câmpeanu, Protoieria Târgu Jiu Sud, şi Marian Mărăcine, Protoieria Târgu Jiu Nord, pr. Stănciulescu Neofit Cătălin, inspector de religie în cadrul IȘJ Gorj, pr. Ștefan‑Cristi Vătafu, directorul Liceului Teologic din Târgu Jiu, reprezentanții autorităților locale, precum și de un numeros auditoriu de toate vârstele.

Numărul participanților a fost mai mare decât în anii trecuți, cu invitați‑surpriză, ceea ce a făcut din ediția actuală o reală atracție, sala de spectacole fiind arhiplină. Avându‑i ca prezentatori pe pr. Gheorghe Gomoi și pe Cristina Buzducea, profesor în cadrul Liceului Teologic, evenimentul a debutat printr‑un cuvânt de mulțumire adresat de pr. Ștefan‑Cristi Vătafu Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu și tuturor partenerilor și colaboratorilor care și‑au adus contribuţia la realizarea acestui festival de colinde.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a subliniat importanţa sărbătorii Naşterii Domnului pentru viaţa omului: „Colindul nostru este dintotdeauna plin de viaţă. «Din an în an, sosesc la geam cu Moş Crăciun». Niciodată nu ne săturăm şi nici nu ne simţim copleşiţi de vestirea acestei sărbători. Dacă n‑ar fi Crăciunul, parcă n‑am trăi. Ce ar fi un an fără Crăciun? Ar fi un an foarte trist. Crăciunul ne ia din dureri şi din problemele vieţii. Când ne gândim la Mântuitorul Iisus Hristos, Care a venit în lume pentru noi şi pentru a noastră mântuire, durerile vieţii noastre devin neînsemnate. Crăciunul este sărbătoarea pe care o așteptăm cu toții, mici și mari, deoarece ea ne aduce bucurie tuturor, cu ea trăim clipele copilăriei. Chiar dacă ne pregătim pentru primirea acestei sărbători cu cele pământești sau cu cele sufletești, Crăciunul e bogat pentru toți. Răsplăteşte fiecăruia după măsura în care se oşteneşte ca să‑L primească pe Pruncul Iisus”.

În continuare, corul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gorj a prezentat un deosebit program de colinde, ca rezultat al inițiativei avute de către inspectoarea Marieta Pavel. Ca semn de prețuire a acestei colaborări, toți membrii corului au primit diplome și icoane din partea organizatorilor evenimentului.

Corala „Nicofonis” a preoților gorjeni, alcătuită din 41 de membri, condusă de arhid. dr. Nicușor Daniel Lăzărică, a urmat pe scenă, alături de invitații speciali, pr. Gigi Smădoi, Ana Nuță și Mihail Popete. Lor li s‑au alăturat Corul „Vox Divina”, alcătuit din elevi ai Liceului Teologic, coordonați de către arhid. Nicușor Lăzărică, interpreta Larisa Cârlugea și grupul de colindători cu Plugușorul, de la același liceu, coordonați de pr. Ionuț Pădureanu. Ultima piesă muzicală din program, intitulată „Deschide ușa, creștine!”, a fost interpretată de toți cei prezenți pe scena teatrului, în aplauzele spectatorilor.