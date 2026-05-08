Festivitate de premiere la Centrul eparhial din Caransebeș

Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Centrului eparhial din Caransebeș a găzduit joi, 7 mai 2026, festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, faza eparhială, organizat prin intermediul Biroului de catehizare a tineretului al Episcopiei Caransebeșului.

Evenimentul desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a reunit delegații de tineri, împreună cu preoții și profesorii coordonatori de la cele 10 parohii, din județul Caraș‑Severin, calificate la faza eparhială a concursului.

În debutul întâlnirii, Corul de copii „Picături de bucurie” al Centrului de tineret „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”‑Oravița, dirijat de prof. Dorina Man, a interpretat un buchet de pricesne specifice perioadei, iar membrii centrelor de tineret de la Oravița și Moldova Nouă au rostit poezii în grai bănățean.

În continuare, părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de cateheză și activități cu tineretul al eparhiei, a prezentat modul în care a fost organizat concursul la nivelul eparhiei, subliniind numărul mare de parohii și de copii care s‑au înscris la concurs în acest an, precum și calitatea deosebită a portofoliilor realizate de către participanți. A urmat un material general de prezentare a concursului la nivel eparhial și au fost transmise mărturii și mesaje din partea copiilor participanți, dar și a invitaților, respectiv: părintele arhimandrit Casian Rușeț, în calitate de membru al juriului, și prof. Viorica Gârtoi, director al Casei Corpului Didactic Caraș‑Severin.

Preasfințitul Părinte Lucian a premiat cele 10 grupuri catehetice prezente la faza eparhială a concursului, oferindu‑le plachete, premii constând în cărți și icoane, precum și pachete cu dulciuri. În acest an, în urma jurizării, câștigător a fost declarat portofoliul Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”‑Teregova, Protopopiatul Caransebeș, acesta urmând să reprezinte Episcopia Caransebeșului la festivitatea de premiere la nivel național, care va avea loc în data de 21 mai la București.

Celelalte premii au fost oferite după cum urmează: Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Reșița și Parohia „Sfânta Treime”‑Anina - locul II, iar parohiile: „Adormirea Maicii Domnului”‑Oravița, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”‑Obreja și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”‑Moldova Nouă au ocupat locul III, iar mențiuni au obținut parohiile: „Schimbarea la Față”‑Reșița, „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”‑Coronini, „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”‑Pătaș și „Sfântul Ierarh Nicolae”‑Bocșa.

La finalul evenimentului festiv, cei prezenți au urmărit filmul de prezentare a portofoliului câștigător, iar Preasfințitul Părinte Lucian i‑a felicitat pe toți cei implicați în organizarea concursului la nivelul Eparhiei Banatului de Munte.

În acest an, în Episcopia Caransebeșului, la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, au participat 56 de parohii, care au reunit, în total, 1.155 de copii și tineri.