Festivitatea de încheiere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Bucu­rești au participat joi, 18 iunie, la festivitatea de încheiere a anului școlar. Cu acest prilej, corul seminarului a oferit un moment artistic deosebit, interpretând lucrări din repertoriul muzical tradi­țional românesc și internațional. Totodată, elevii celor opt clase ale instituției, care au obținut rezultate deosebite la învățătură, au fost premiați în semn de apreciere pentru efortul și performan­țele şcolare.

La eveniment au participat părintele Marian Colțan, directorul instituției de învățământ; părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, director-adjunct al Seminarului Teologic Ortodox din București, alături de cadrele didactice ale instituției. Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie în paraclisul seminarului, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, cadre didactice ale instituției. În cadrul momentului festiv care a urmat, elevii cu rezultate deosebite au fost recompensați cu diplome și cărți.

„Finalul anului școlar reprezintă un moment de bucurie, de recunoș­tință, dar și de reflecție. În acest an se împlinesc 190 de ani de la în­fiin­țarea Seminarului Central și 10 ani de la înființarea profilului postliceal sanitar. Încă de la început, drumul a fost unul plin de provocări, însă, cu ajutorul unei echipe stabile și dinamice de profesori, s-a ajuns ca acest profil să devină unul bine consolidat la nivelul învățămân­tului sanitar din Capitală. De-a lungul anului, au fost obținute numeroase premii și mențiuni la concursuri și olimpiade școlare, la nivel municipal, național și internațional. Din punct de vedere statistic, atât la profilul teologic, cât și la profilul postliceal sanitar, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat și la examenul de certificare a calificării profesionale a fost de 100%. Ne dorim ca și în anul școlar viitor cadrele didactice să mențină actul educațional la aceleași standarde de calitate și, prin utilizarea celor mai bune metode de predare, orele de curs să devină cât mai atractive. Adresăm mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă părintească, Primăriei Sectorului 4, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părin­ților elevilor, precum și instituțiilor medicale și agenților economici parteneri, pentru sprijinul constant și colaborarea de excepție”, a spus părintele Marian Colțan, directorul seminarului.

Alexandru Năstase, profesor și consilier pentru proiecte și programe educative din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Bucu­rești, a evidențiat importanța acestui moment de bilanț pentru întreaga comunitate școlară, subliniind că rezultatele obținute de elevi sunt rodul muncii susținute, al implicării profesorilor și al sprijinului oferit de familii.

În cadrul festivității de premiere, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului cultu­ral și comunicații media al Arhi­episcopiei Bucureștilor, a oferit, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mai multor cadre didactice din instituția de învățământ dis­tincții de vrednicie, în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea lor în formarea și educarea elevilor. Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”, pentru mireni, a fost oferit următoarelor persoane: Dogaru Mariana, președintele Consiliului ARACIP; Ana Maria Mocă­nița, director la Direcția generală de Admi­nistrație a unităților de învă­ță­mânt sector 4; Elena Liliana Mur­guleț, coordonator profil postliceal. Cu Ordinul „Crucea Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” au fost distinşi şefii de catedră: Teodora Badea, Tania Nicolăescu, Cristina Lăptici, Maria-Augustina Baldovinescu și Florica Crivineanu, coordonator ARACIP - sector 4. De asemenea, Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie Cel Nou”, pentru mireni, a fost oferit lui Alexandru Năstase și Cosmin Vlăsceanu, iar Diploma Anului omagial al pastorației familiei creștine, cu medalie, a fost oferită: Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, Spitalului de Urgență Floreasca; Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”; Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu“; Institutului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București; Școlii Postliceale Sanitare Fundeni; Clinicilor Gral Medical și Farmaciilor Dr. Max din Capitală.