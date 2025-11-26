Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Filantropie la hramul unei biserici din Galaţi

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 26 Noiembrie 2025

În ziua de pomenire a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 25 noiembrie, biserica gălăţeană ocrotită de Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest şi‑a sărbătorit hramul. Sărbătoarea acestei parohii a debutat în ajun prin săvârşirea slujbei Vecerniei cu Litia şi a continuat în ziua hramului, cu oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi din municipiul Galaţi.

În mijlocul slujitorilor şi al credincioşilor s‑a aflat și Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat virtuţile Sfintei Ecaterina, muceniţă de neam împărătesc şi luminată creştină care şi‑a cultivat fumuseţea cea netrecătoare a sufletului, luând cununa mărturisirii la vârsta de doar 18 ani, în anul 305, pe vremea cruzilor prigonitori ai creştinilor Diocleţian şi Maximian.

Ierarhul locului a vorbit şi despre programele liturgice, educaţionale şi filantropice desfăşurate în Eparhia Dunării de Jos cu prilejul săbătorilor închinate Sfântului Apostol Andrei.

După Sfânta Liturghie au fost oficiate slujba de mulţumire şi Parastasul pentru slujitorii, ctitorii şi binefăcătorii acestui sfânt lăcaş trecuţi la cele veşnice.

Cu prilejul hramului, 25 de nevoiaşi de la adăpostul de noapte din apropierea bisericii au primit pachete cu alimente în valoare de 2.500 de lei. De dărnicia parohiei s‑au bucurat şi copiii şi credincioşii prezenţi la slujba de hram.

 

