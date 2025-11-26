Filantropie la hramul unei biserici din Galaţi

În ziua de pomenire a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 25 noiembrie, biserica gălăţeană ocrotită de Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest şi‑a sărbătorit hramul. Sărbătoarea acestei parohii a debutat în ajun prin săvârşirea slujbei Vecerniei cu Litia şi a continuat în ziua hramului, cu oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi din municipiul Galaţi.

În mijlocul slujitorilor şi al credincioşilor s‑a aflat și Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat virtuţile Sfintei Ecaterina, muceniţă de neam împărătesc şi luminată creştină care şi‑a cultivat fumuseţea cea netrecătoare a sufletului, luând cununa mărturisirii la vârsta de doar 18 ani, în anul 305, pe vremea cruzilor prigonitori ai creştinilor Diocleţian şi Maximian.

Ierarhul locului a vorbit şi despre programele liturgice, educaţionale şi filantropice desfăşurate în Eparhia Dunării de Jos cu prilejul săbătorilor închinate Sfântului Apostol Andrei.

După Sfânta Liturghie au fost oficiate slujba de mulţumire şi Parastasul pentru slujitorii, ctitorii şi binefăcătorii acestui sfânt lăcaş trecuţi la cele veşnice.

Cu prilejul hramului, 25 de nevoiaşi de la adăpostul de noapte din apropierea bisericii au primit pachete cu alimente în valoare de 2.500 de lei. De dărnicia parohiei s‑au bucurat şi copiii şi credincioşii prezenţi la slujba de hram.