Final emoționant de proiect la Parohia Fierbinți Târg

Proiectul parohial „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea” s‑a încheiat într‑o atmosferă plină de emoție, bucurie și solidaritate, după o serie de activități educative, creative și filantropice dedicate copiilor din comunitate. Finalul proiectului a fost marcat sâmbătă, 4 aprilie, prin atelierul creativ „Bucuria Paștelui - daruri din inimă”, desfășurat la Centrul multifuncțional „Sfântul Apostol Andrei” al Parohiei Fierbinți Târg, județul Ialomița, în parteneriat cu Asociația „Toți pentru bine”. Copiii au realizat coșulețe cu dulciuri și coronițe pascale, punând accent pe generozitate și bucuria de a oferi. Activitatea a inclus și un moment simbolic de plantare a florilor, fiecare copil sădind câte un răsad, ca expresie a creșterii și a valorilor cultivate pe parcursul proiectului. Dimensiunea educativă a fost completată de o acțiune ecologică, în cadrul căreia cei mici au pregătit și au luat acasă răsaduri de flori, asumându‑și responsabilitatea de a le îngriji, într‑un demers menit să dezvolte grija față de natură și perseverența. La final, copiii au fost răsplătiți cu daruri simbolice: iconițe, metanii, cărți de rugăciune și seturi creative, menite să le ofere sprijin spiritual și să le păstreze vie bucuria copilăriei. Acestea au reprezentat o recunoaștere a implicării și seriozității de care au dat dovadă pe tot parcursul proiectului.

Momentul de încheiere a avut loc duminică, 5 aprilie, de Duminica Floriilor, printr‑o vizită filantropică la vârstnicii din Centrul nr. 2 din localitate. Copiii au oferit darurile pregătite anterior, alături de ramuri de salcie sfințite, aducând lumină și bucurie pe chipurile celor în vârstă. Întâlnirea s‑a desfășurat într‑o atmosferă caldă, întărind legătura dintre generații și evidențiind importanța empatiei și a solidarității. Proiectul a reunit, pe parcursul desfășurării sale, cateheze, ateliere creative și acțiuni filantropice, având ca scop formarea unor copii sensibili, implicați și ancorați în valorile creștine. Prin activitățile desfășurate, Parohia Fierbinți Târg a demonstrat că adevărata educație se construiește prin iubire, dăruire și exemple vii, iar bucuria de a dărui rămâne una dintre cele mai valoroase lecții oferite copiilor.