Grupul psaltic „Psalmodia” la Biblioteca Națională a României

La Biblioteca Națională a României din Capitală a avut loc joi, 27 noiembrie, un concert susținut de Formația academică de muzică bizantină „Psalmodia” a Universității Naționale de Muzică din București, sub genericul „Ochiul inimii mele: dizabilitate, speranță și vindecare în repertorii bizantine inedite”.

Concertul a fost organizat în cadrul proiectului ECOU, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

La eveniment au participat profesori, studenți ai Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, prieteni, precum și iubitori de muzică. De asemenea, evenimentul s‑a bucurat de prezența unor invitați speciali, precum cunoscuta interpretă libaneză Ribale Wehbe și ansamblul de limbaj mimico‑gestual al Asociației Naționale a Surzilor din România.

În continuarea evenimentului, într‑o notă academică, Corul de muzică bizantină „Psalmodia” a abordat un repertoriu cu cântări psaltice din volumul „Macarie Ieromonahul: Calofonicon - cules și adăugit de Athanasie Iordănescu”.

„Proiectul de anul acesta pe care Universitatea Națională de Muzică din București îl derulează în zona cercetării și interpretării artistice, în spațiul cântării bizantine, este cu totul special, deoarece pentru prima dată, Corala Psalmodia a universității noastre se deschide către alte zone ale publicului și către tineri cu nevoi speciale, în sensul că sunt invitați să cânte alături de noi oameni cu deficiențe de auz sau chiar de văz, lucru care mi se pare extrem de important în această încercare de înțelegere și integrare a acestor copii minunați. În al doilea rând, proiectul și‑a propus în mod deosebit să se îndrepte spre zona cercetării artistice. Astfel, în urma unei cercetări intense în arhivele românești și internaționale, reușim să scoatem la lumină creații descoperite în diverse colecții românești din Sfântul Munte Athos sau din alte părți ale lumii și să le readucem în circuitul interpretativ, după câteva veacuri de neinterpretare. Le mulțumim tuturor pentru implicarea în acest proiect, profesorilor universității noastre, dar mai ales studenților care dau viață acestor inițiative”, a spus prof. dr. Nicolae Gheorghiță, dirijorul Corului „Psalmodia”.

De asemenea, Cătălin Cernătescu, cercetător științific în bizantologie și membru al Grupului psaltic „Psalmodia”, a evidențiat frumusețea repertoriului ales și valoarea colaborării dintre interpreții bizantini și comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz: „Ne‑am bucurat în această seară să susținem un concert de suflet, noi, membrii formației academice de muzică bizantină «Psalmodia», marcând o colaborare inedită cu ansamblul de limbaj mimico‑gestual al «Asociației Naționale a Surzilor din România». Repertoriul ales a adus în prim‑plan teme precum neputința, dizabilitățile somatice, vindecările miraculoase și efectele păcatului asupra sufletului, interpretate împreună cu beneficiarii Asociației Naționale a Surdomuților. A fost un moment intens de comuniune, care a demonstrat că muzica bizantină poate fi un instrument real de incluziune. Tot în această seară am premiat câștigătorii concursului național «ECOU», elevi și studenți care s‑au prezentat exemplar, demonstrând o competitivitate în sens duhovnicesc și dorința de a se depăși pe sine. Evenimentul a inclus și dubla lansare de produse editoriale: reeditarea «Calofoniconului» interbelic al Cuviosului Macarie Ieromonahul, amplificat de Cuviosul Anfilohie, și albumul audio «Ochiul inimii mele», care explorează teme precum incluziunea, vindecarea, recunoștința și bucuria duhovnicească a vindecării. Aceste apariții oferă iubitorilor de muzică bizantină noi perspective și repertorii pentru practica zilnică la strană”.

Interpreta de muzică bizantină Ribale Wehbe a evidențiat frumusețea muzicii bizantine: „Muzica bizantină trebuie să pornească din adâncul sufletului, pentru că prin ea transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Este esențial să studiem această artă, pentru a o reda cât mai autentic și a‑i păstra frumusețea. Concertul de astăzi a fost unul cu totul special. Colaborarea mea cu domnul Nicolae Gheorghiță și cu domnul Cătălin Cernătescu a avut o mare valoare pentru mine, iar efortul comun pe care îl depunem pentru promovarea muzicii bizantine face ca astfel de evenimente să fie atât de reușite. Mi‑a plăcut în mod deosebit integrarea semnelor mimico‑gestuale, care au completat muzica și au transpus în mod vizibil realitatea ei sonoră. A fost o experiență unică și profund emoționantă, o clipă în care sunetul și gestul s‑au întâlnit pentru a transmite mai mult decât note muzicale, o trăire spirituală, o armonie ce a atins inimile tuturor celor prezenți și a făcut ca frumusețea muzicii bizantine să răsune dincolo de cuvinte”.

La finalul evenimentului au fost premiați câștigătorii Concursului Național de Interpretare a Muzicii Bizantine „ECOU”. Concursul a fost organizat în perioada 19 septembrie - 1 noiembrie 2025 şi s‑a desfășurat pe două secțiuni, adresându‑se interpreților din învățământul liceal și universitar.