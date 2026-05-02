Harul diaconiei pentru un ostenitor al „Ziarului Lumina”

În mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale în ziua de sâmbătă, 2 mai 2026, a poposit Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Eduard Daniel Murariu, redactor la „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române, pe seama Paraclisului istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din București.

Din soborul de slujitori care s-au rugat alături de ierarh la Sfânta Liturghie au făcut parte: arhimandritul Dionisie Constantin, consilier patriarhal; arhimandritul Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; arhimandritul Antim David, starețul Schitului Măgureanu; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator, directorul Publicațiilor LUMINA; părintele Codruț-Marian Toader, inspector eparhial, precum și alți clerici.

După lecturarea pasajului evanghelic rânduit (Ioan 10, 9-16), Episcopul-vicar patriarhal a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre slujirea arhierească a Mântuitorului Iisus Hristos: „Biserica a stabilit încă din vechime ca, la sărbătoarea unui sfânt ierarh, în cadrul Sfintei Liturghii să se citească fragmentul acesta din Evanghelia de la Ioan despre Păstorul cel Bun, subliniind astfel rolul de păstor sufletesc al clericilor. Hristos Domnul nu spune despre Sine că este doar un păstor, ci este Păstorul cel bun, Care «își pune sufletul pentru oile Sale», adică își dă viața pentru oile Sale. Nu este vorba doar de o metaforă poetică, ci de o realitate jertfelnică, Crucea răstignirii pe care Hristos Și-a dat viața pentru mântuirea lumii. Așa cum tâlcuiește Sfântul Grigorie cel Mare, Păstorul cel bun nu doar că își iubește oile, ci își dovedește iubirea dându-Și viața pentru ele și lăsându-ne nouă pilda acestei iubiri jertfelnice. Dar înainte de se numi Păstor, Hristos spune ceva surprinzător: «Eu sunt ușa». El este singura noastră intrare spre comuniunea cu Dumnezeu-Tatăl. Nimeni nu ajunge la viața veșnică din Împărăția lui Dumnezeu decât prin această ușă, care este Hristos. Nu există altă cale adevărată spre mântuire decât această trecere prin Hristos, prin credința și viețuirea în El. Iar această intrare nu este una statică, ci vie: cel care ajunge la Împărăție «va intra și va ieși și pășune va afla». Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aceste cuvinte arată libertatea și siguranța celor credincioși: ei trăiesc în lume, dar nu mai sunt robi ai lumii; lucrează, suferă, se bucură, dar rămân în Hristos, și nimeni nu-i poate smulge din mâna Lui. (...) Evanghelia aceasta se citește la sărbătoarea unui sfânt ierarh, iar astăzi sunt pomeniți doi sfinți ierarhi: Sfântul Atanasie Patelarie și Sfântul Atanasie cel Mare. Ierarhii, preoții, diaconii și toți slujitorii Bisericii sunt chemați să fie chipuri vii ale Păstorului cel bun”.

În continuare, Preasfinția Sa l-a prezentat credincioșilor pe tânărul Eduard Daniel Murariu, pe care apoi l-a hirotonit diacon: „Cuvântul Evangheliei de astăzi capătă un sens și mai viu în contextul în care, în cadrul acestei Sfinte Liturghii, un tânăr teolog va fi hirotonit diacon. Tânărul care este hirotonit astăzi se numește Eduard Daniel Murariu. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox «Sfântul Apostol Andrei» din Galați, apoi a urmat studiile de licență și de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, iar în prezent este doctorand la aceeași facultate, în domeniul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române. De la venirea la studii în București, a fost cântăreț voluntar la Schitul Măgureanu din Capitală. Ca student, a avut două burse de studiu în străinătate, la Universitatea «Aristotel» din Salonic, Grecia, devenind astfel un bun vorbitor de limbă greacă. În prezent este redactor în cadrul «Ziarului Lumina», la departamentul Actualitatea religioasă. Hirotonia întru diacon este o experiență unică, frumoasă şi plină de emoție sfântă pentru fiecare candidat. Tinerețea, ca perioadă a vieții plină de puritate şi de entuziasm, este vârsta cea mai potrivită pentru primirea acestei sfinte taine care presupune atât de multă dăruire, efort şi pasiune. Îi dorim tânărului diacon Eduard Daniel, care pășește astăzi pe această cale, să aibă drumul vieții și al slujirii sale mereu luminat de Evanghelia Păstorului cel bun”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a felicitat pe noul slujitor al Bisericii, subliniind totodată responsabilitatea amplă pe care o presupune slujirea diaconească: „Diaconul nu este clericul de pe întâia treaptă sacramentală care doar citește Apostolul sau Evanghelia, ci este cel care face legătura tainică între credincioși și Sfântul Altar. În vechime, diaconii nu erau doar cei care aveau în vedere slujirea socială, care slujeau la mese, ci, din încredințarea episcopilor, îi botezau pe cei care credeau în Hristos, îi împărtășeau pe credincioși, astfel încât slujirea diaconească are atât o dimensiune socială, cât și una sacramentală. Diaconia este o slujire frumoasă, dar și grea, și ne bucurăm că, la vârsta tinereții, părintele Eduard Daniel a pășit pe această treaptă clericală. Îl felicităm și îi dorim o slujire mântuitoare atât pentru el, cât și pentru toți cei care vor fi, la un moment dat, păstoriți de acesta”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale.