Hirotonie într‑o parohie din județul Timiș

Data: 28 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a poposit duminică, 25 ianuarie, în Parohia Românești, Protopopiatul Făget, județul Timiș, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica parohială. Din sobor au făcut parte părintele protopop Dorin Covaci, preotul paroh Ioan Pană, ieromonahul Nectarie Arvai și alți slujitori. Preasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Iosif Nicorici pe seama bisericii Parohiei Bârna.

După Sfânta Liturghie, la căminul cultural din localitate a avut loc o întâlnire catehetică organizată de Asociația „Paisia”, la care au participat peste 50 de tineri, însoțiți de preoți și părinți din mai multe parohii ale Protopopiatului Făget. În cadrul întâlnirii, avut loc discuții cu tinerii despre Sfintele Taine, au fost împărțite cadouri și a fost vizionat un film duhovnicesc, ne‑a transmis părintele protopop Dorin Covaci.

Parohia Românești numără 130 de familii, cu 395 de credincioși. Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” a fost ridicată în anul 1955 și, în ultimii ani, a trecut printr‑un amplu proces de reamenajare și înfrumusețare.

 

