Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Data: 20 Octombrie 2025

Vineri, 17 octombrie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Cu acest prilej, teologul Răzvan‑Constantin Popovici a fost hirotonit diacon.

În cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, teologul Răzvan‑Constantin Popovici, inspector eparhial în cadrul Biroului de catehizare și activități cu tinerii al Sectorului cultural eparhial, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, a fost hirotonit în treapta de diacon.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat câteva cuvinte familiei părintelui diacon nou-hirotonit, vorbind despre chemarea la preoție și despre misiunea slujitorului în contextul social contemporan. De asemenea, ierarhul a subliniat importanța înmulțirii darurilor și a sporirii lucrării în cadrul Bisericii, ca urmare a primirii harului Duhului Sfânt: „Părintelui diacon și familiei sfinției sale le urăm ca să aibă inima plină de bucurie pentru această chemare de slujire a Bisericii, dânsul fiind și inspector aici la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și purtător de cuvânt, de aceea este o bucurie și o onoare pentru Biserica noastră ca oamenii să fie chemați de Dumnezeu să slujească și apoi să întoarcă darurile pe care le‑au primit. Să ne ajute pe toți Domnul ca să-I mulțumim pentru darurile pe care le‑am primit și, la sfârșit, când vom fi chemați la dreapta judecată, să putem fi socotiți cu slugile cele bune și credincioase. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.