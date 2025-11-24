Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Știri
Data: 24 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cu această ocazie, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Gîrbea, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, pe seama Parohiei Glodeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nifon a vorbit în predica sa despre „relația dintre bogăția materială și cea spirituală, evidențiind că Biserica nu este împotriva bogăției, atunci când ea este realizată prin muncă, strădanie și inteligență, fiindcă, pusă în slujba aproapelui, devine un mijloc frumos de a face milostenie”. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că, „mai cu seamă acum, în perioada postului, aprofundăm splendida și nemuritoarea învățătură a Mântuitorului, valabilă pentru întreaga omenire, până la sfârșitul veacurilor”, a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

