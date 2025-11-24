Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Data: 24 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cu această ocazie, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Gîrbea, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, pe seama Parohiei Glodeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nifon a vorbit în predica sa despre „relația dintre bogăția materială și cea spirituală, evidențiind că Biserica nu este împotriva bogăției, atunci când ea este realizată prin muncă, strădanie și inteligență, fiindcă, pusă în slujba aproapelui, devine un mijloc frumos de a face milostenie”. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că, „mai cu seamă acum, în perioada postului, aprofundăm splendida și nemuritoarea învățătură a Mântuitorului, valabilă pentru întreaga omenire, până la sfârșitul veacurilor”, a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.