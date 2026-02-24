Hirotonie la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit duminică, 22 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un sobor, săvârșind cu această ocazie și o hirotonie de diacon.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Mitropolitul Olteniei au făcut parte: pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial, și pr. Cătălin Ţăruş, eclesiarhul lăcașului de rugăciune.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Irineu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Mircea Robert Olteanu, pe seama Parohiei Preajba de Câmp, comuna Malu Mare, județul Dolj, Protoieria Craiova Sud.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre treptele duminicilor din perioada Triodului: „Biserica ne‑a pregătit în perioada Triodului pentru Sfântul şi Mare Post. În acest răstimp ni s‑a vorbit despre rugăciune, smerenie, pocăinţă, despre dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu, despre Judecata de Apoi şi despre mântuire. Domnul Iisus Hristos ne învaţă că trebuie să ne sârguim cu fapte bune, să ne ferim de tot ceea ce este rău, să avem pocăință, pentru că viaţa este scurtă şi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, deci mântuirea este aproape pentru fiecare dintre noi. Dumnica Izgonirii lui Adam din Rai este rânduită de Biserică pentru a ni se aminti de păcatul protopărinţilor noştri, de faptul că păcatul din Adam şi din Eva a slăbănogit trupul omenesc, mergând spre moarte. De la protopărinţi am moştenit şi urmele din otrava celui rău, de la diavol. Numai Mântuitorul nostru Iisus Hristos a adus nădejdea Învierii şi ridicarea noastră în Împărăţia cerurilor. Moartea de dinainte era o pedeapsă la chinurile veşnice, dar prin Domnul Hristos a avut loc ridicarea omului în Împărăţia lui Dumnezeu”.

La final, Înaltpreasfinţia Sa i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi i‑a îndemnat să stăruiască în post, în rugăciune şi în fapte de milostenie.