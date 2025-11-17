Hirotonii la Catedrala Episcopală din Slobozia

La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 16 noiembrie, de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un sobor de slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de corala catedralei, dirijată de Emil Mihai, se arată pe sfesc.ro.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Vincențiu l‑a hirotonit în treapta de diacon pe teologul Ionuț Larion, iar în treapta de preot pe diaconul Marius Mureșanu, pe seama Parohiei Oltina, Protopopiatul Călărași.

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în prima duminică a Postului Nașterii Domnului a fost citită de părintele Florin Ionescu, consilier eparhial.

„Suntem chemați să ne înnoim sufletul și trupul săvârșind fapte bune. Pilda samarineanului milostiv este o chemare puternică la iubirea lucrătoare. Domnul ne arată că aproapele nostru nu este doar cel cunoscut, ci orice om aflat în suferință”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu în cuvântul de învățătură.