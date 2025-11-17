Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonii la Catedrala Episcopală din Slobozia

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 17 Noiembrie 2025

La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 16 noiembrie, de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un sobor de slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de corala catedralei, dirijată de Emil Mihai, se arată pe sfesc.ro.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Vincențiu l‑a hirotonit în treapta de diacon pe teologul Ionuț Larion, iar în treapta de preot pe diaconul Marius Mureșanu, pe seama Parohiei Oltina, Protopopiatul Călărași.

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în prima duminică a Postului Nașterii Domnului a fost citită de părintele Florin Ionescu, consilier eparhial.

„Suntem chemați să ne înnoim sufletul și trupul săvârșind fapte bune. Pilda samarineanului milostiv este o chemare puternică la iubirea lucrătoare. Domnul ne arată că aproapele nostru nu este doar cel cunoscut, ci orice om aflat în suferință”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu în cuvântul de învățătură.

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor  -   Catedrala Episcopală din Slobozia
