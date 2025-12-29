Hramul bisericii gălăţene „Sfântul Ştefan”

Sâmbătă, 27 decembrie, biserica din municipiul Galaţi care îl are ocrotitor ceresc pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan a îmbrăcat haină de sărbătoare. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Mulţi credincioşi au venit la această biserică situată în cartierul gălăţean Micro 40 dorind să mulţumească Bunului Dumnezeu şi Sfântului Ştefan pentru tot ajutorul primit de‑a lungul timpului şi să se roage pentru sănătatea şi mântuirea semenilor lor aflaţi în nevoi, în suferinţe şi în boli. La momentul cuvenit, mai mulţi copii şi credincioşi prezenţi la slujbă au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine. La chinonic, cântăreţii bisericeşti au interpretat colinde tradiţionale şi alte cântări specifice perioadei liturgice în care ne aflăm.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre credinţa puternică, mărturisitoare până la martiriu, şi continuarea iubirii milostive a lui Dumnezeu de către Sfântul Arhidiacon Ştefan şi de Biserica lui Hristos: „Lumina stelei de la Betleem care a strălucit şi ni L‑a arătat în lumină pe Dumnezeiescul Prunc, prin iubirea de mamă a Maicii Domnului, ne arată astăzi continuarea iubirii milostive a Mântuitorului Iisus Hristos, printr‑un Apostol al Său în rândul celor şapte diaconi, primul mucenic în Biserică, Ştefan. Acesta a împlinit mărturisirea până la capăt a Mântuitorului, chiar cu preţul vieţii lui, pentru că era plin de iubirea Domnului în fapt şi promotorul iubirii faţă de tot omul. În al doilea rând, fiind slujitor pentru cei care nu se pot sluji singuri, diaconul lui Hristos, iertându‑i ca şi Domnul pe toţi, ne‑a îndemnat şi ne îndeamnă în biserici şi acasă, de sărbători mai ales, să‑L purtăm pe Mântuitorul de la Sfântul Altar, de la Sfânta Masă, la masa iubirii fraterne, printre vârstnici, printre săraci şi pentru cei pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îi numeşte în neputinţele lor tot «Altarul lui Hristos». Să‑L slujim pe Domnul Hristos ca şi Sfântul Ştefan, identificând, în darul cât de mic pentru aproapele nostru, iubirea Domnului faţă de noi toţi! Deci, din Liturghie, prin Sfântul Ştefan şi ceilalţi diaconi, am primit ceea ce avem şi trebuie să înmulţim: filantropia, care ne ajută să dăruim sufleteşte şi duhovniceşte, prin Sfintele Taine, pe Domnul, iar prin Domnul să arătăm iubirea milostivă faţă de aproapele nostru”.

La final, a fost săvârșită o slujbă de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra acestei comunități. Pentru hramul parohiei, membrii Consiliului şi Comitetului parohial au pregătit şi au oferit credincioşilor peste 300 de pachete cu hrană, reviste şi iconiţe, iar 20 de persoane bolnave din cuprinsul parohiei au primit alimente, haine şi alte daruri.