Binecuvântarea lucrărilor la casa parohială din Gârbău Dejului, judeţul Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat, în Duminica a 3‑a din Postul Mare (a Sfintei Cruci), 15 martie, în Parohia Gârbău Dejului, Protopopiatul Dej, județul Cluj, unde a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate în ultimii doi ani la casa parohială.

În Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Crucea este steagul creștinilor”, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Ierarhul a afirmat că „prin Cruce, Domnul Iisus Hristos ne‑a adus mântuire nouă, tuturor”: „Crucea este steagul sub care noi ne luptăm împotriva tuturor relelor. Sub acest steag biruim, pentru că primul care a biruit a fost Domnul nostru Iisus Hristos atunci când a fost răstignit pe Cruce. Creștinii adevărați iubesc Crucea Domnului Hristos, pentru că prin Cruce vine bucurie la toată lumea. Pe bună dreptate versurile spun: «Sub Cruce ne strângem,/ Cu Crucea ne‑nchinăm,/ Hristos ne conduce/ Oricând Îl urmăm»”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theodoros” de la Colegiul ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca. La chinonic, interpretul de muzică populară Ovidiu Purdea Someș, fiu al satului, a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Vlăduț Ilea i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare şi i‑a oferit, din partea comunității parohiale, o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit sachelar pe pr. paroh Vlăduț Ilea. Au mai primit distincţii Gheorghe Vaida, Marius Gheorghe Vaida, preotul Duțu Ilea (Parohia Budești din Arhiepiscopia Aradului), primarul comunei Cășeiu, Marinel Baias, membrii Consiliului și Comitetului parohial, preoteasa Andreea Ilea, precum și alți binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate în ultimii doi ani la casa parohială. Cu acest prilej, la finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i‑a dăruit preotesei Andreea Ilea o icoană cu Maica Domnului. Evenimentul a avut loc în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși.