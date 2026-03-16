Liturghie arhierească în Biserica „Sfinţii Arhangheli” din cartierul sibian Ştrand

În Duminica Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul Ștrand al municipiului Sibiu. Preoţii şi credincioşii au primit binecuvântare arhierească şi au ascultat cuvântul de învăţătură al ierarhului.

Credincioşii bisericii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită în a treia duminică a Postului Mare şi s‑au rugat împreună cu ierarhul şi soborul slujitor pentru ajutor ceresc, sănătate şi spor duhovnicesc în pregătirea prin post, rugăciune şi fapte bune pentru întâmpinarea Sfintelor Pătimiri şi a Sfintei Învieri a Mântuitorului Iisus Hristos. În soborul slujitor s‑au aflat pr. lect. univ. dr. Radu Gârbacea, parohul bisericii, alături de preoții coslujitori Nicolae Creţu și Gheorghe Mirel Şpan şi de alți slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie în această duminică a Postului Mare.

„Prin mesajul divin al Evangheliei acestei duminici, Mântuitorul Iisus Hristos ne adresează, mai întâi, chemarea sfântă de a‑L urma pe El, zicând: «Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie». Cum putem cu adevărat să renunţăm la noi înşine, să ne luăm crucea şi să‑I urmăm lui Hristos? Acest lucru îl vom împlini având, mai întâi, o dorință liberă de a‑L urma pe Hristos, de a ne lepăda de egoism şi de a ne purta crucea, apoi, urmărind şi prețuind mântuirea sufletului ca pe scopul final al vieții noastre şi, prin toate acestea, dovedindu‑ne curajoşi mărturisitori ai Fiului Omului, în lumea păcatelor şi a îndepărtării de Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Părintele Mitropolit Laurenţiu a menţionat că „prima treaptă în urmarea liberă a lui Hristos este lepădarea de sine. Cel care voieşte şi doreşte să‑L urmeze pe Hristos trebuie să se lepede de sine, adică să renunţe la tot ceea ce ţine de eul său personal, să nu urmărească doar împlinirea voii sale egoiste, ci să facă voia Domnului, păzind poruncile Lui, iubind pe Dumnezeu şi pe semeni. (...) Treapta următoare a urmării lui Hristos este luarea crucii noastre, purtând cu mulțumire toate greutățile vieții şi urmându‑L pe Hristos, Care a purtat crucea pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Purtarea crucii este asumarea a tot ceea ce Dumnezeu ţi‑a rânduit ca încercări ale vieții pentru a fi biruite şi unele chiar a fi ispăşite, deşi Dumnezeu nu ne pedepseşte pentru fărădelegile noastre, aşteptând întoarcerea noastră”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. lect. univ. dr. Radu Gârbacea i‑a oferit ierarhului o cruce de binecuvântare şi un buchet de flori din partea întregii comunităţi, în semn de fiască supunere şi recunoştinţă pentru binecuvântarea adusă în această perioadă a Postului Mare.