Hramul Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Darius Echim - 04 Feb 2026

La praznicul Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea Parohiei „Întâmpinarea Domnului” din municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul hramului bisericii parohiale.

În biserica parohială, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la versetele scripturistice: „Acum, liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32). Ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre efemeritatea vieții și despre faptul că ar trebui să tânjim după dorul de a ne întâlni cu Dumnezeu în veșnicie, asemenea Sfântului și Dreptului Simeon.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Emanuela Țăran și fondat de preotul pensionar Alexa Chira, ctitorul bisericii parohiale.

La finalul Liturghiei, preotul paroh Raul Pap a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhul a primit o icoană cu praznicul Întâmpinării Domnului.

La Sfânta Liturghie au participat și două clase de elevi (pregătitoare B și I A) de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, împreună cu profesoara de religie Felicia Bărbos și cu învățătoarele Mirela Șaitiș și Alexandra Toncean. Copiii s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au rostit rugăciunea Tatăl nostru.

 

