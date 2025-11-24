Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul bisericii istorice a Mănăstirii Hodoş‑Bodrog

Hramul bisericii istorice a Mănăstirii Hodoş‑Bodrog

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Diac. Adelin Ștefan Rusu - 24 Noiembrie 2025

În ziua praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al aceleiași eparhii, au fost prezenți în mijlocul obştii monahale şi al pelerinilor de la Mănăstirea Hodoş‑Bodrog pentru a prăznui hramul bisericii vechi (1370). Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, înconjurați de un ales sobor de slujitori. În cuvântul de învățătură, intitulat „Împlinirea făgăduinţei”, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a spus că templul Vechiului Testament, în alcătuirea sa, prefigurează Biserica Mântuitorului, Trupul Său tainic al cărui Cap este. Răspunsurile liturgice au fost date de obștea mănăstirii.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Mănăstirea Hodoș-Bodrog  -   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului  -   PS Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sărbătoarea Vovideniei la Mănăstirea Frăsinei Știri
    Sărbătoarea Vovideniei la Mănăstirea Frăsinei

    Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, a prăznuit vineri, 21 noiembrie, „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Numeroși credincioși s-au rugat în așezământul monahal din Țara Loviștei, unde slujba Privegherii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

    24 Noi, 2025
TOP 6 Știri