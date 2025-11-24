Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului a fost un important popas duhovnicesc şi parte integrantă a manifestărilor spirituale organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos în luna dedicată Sfântului
Hramul bisericii istorice a Mănăstirii Hodoş‑Bodrog
În ziua praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al aceleiași eparhii, au fost prezenți în mijlocul obştii monahale şi al pelerinilor de la Mănăstirea Hodoş‑Bodrog pentru a prăznui hramul bisericii vechi (1370). Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, înconjurați de un ales sobor de slujitori. În cuvântul de învățătură, intitulat „Împlinirea făgăduinţei”, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a spus că templul Vechiului Testament, în alcătuirea sa, prefigurează Biserica Mântuitorului, Trupul Său tainic al cărui Cap este. Răspunsurile liturgice au fost date de obștea mănăstirii.