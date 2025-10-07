Hramul Bisericii „Sfântul Apostol Toma” din Cluj‑Napoca

În Duminica a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Biserica „Sfântul Apostol Toma” cu prilejul hramului.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre virtutea iertării și a iubirii vrăjmașilor şi i‑a chemat pe credincioși să‑și iubească vrăjmașii asemenea celor apropiați și să‑I mulțumească lui Dumnezeu nu doar pentru bucurii, ci și pentru necazuri, pentru ca astfel să poată primi și păstra harul Duhului Sfânt, după cum ne învață și Sfântul Siluan Athonitul.

„Pentru a păstra harul Duhului Sfânt în noi, două lucruri trebuie să facem. Primul, să‑i iubim pe vrăjmașii noștri, ceea ce ne învață Evanghelia de astăzi. Și al doilea lucru, să‑I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Două lucruri simplu de pronunțat, dar foarte greu de făcut. Să‑i iubim pe vrăjmașii noștri? Dacă ne străduim bine, poate nu‑i urâm, dar chiar să‑i iubim? Chiar să‑i iubim! Pentru că așa ne învață Domnul Iisus Hristos și Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, care de la Domnul Iisus Hristos a luat învățătura aceasta: să‑i iubim pe vrăjmașii noștri și să‑I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le face, dar și pentru necazuri, pentru suferință, pentru boală, pentru pagubă. Deci, lucrul acesta îl dorește Dumnezeu de la noi. Pentru că atunci când îi iubim pe vrăjmași și când Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru necazuri și pentru greutăți, harul Duhului Sfânt rămâne în sufletul nostru”, a spus ierarhul.

Părintele Mitropolit Andrei a acordat Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici stavroforei Anastasia Honcioiu, stareța Mănăstirea Bistrița - Vâlcea. La final, preotul paroh Marius Goga a mulțumit ierarhului, ctitorilor și binefăcătorilor.

Moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul

Cu prilejul hramului, în Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj‑Napoca au fost aduse spre închinare, pentru prima dată în cetatea Clujului, moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, care se află de peste 500 de ani la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea.

Sfintele moaște au fost aduse cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, de o delegație de la Mănăstirea Bistrița, condusă de stavrofora Anastasia Honcioiu, stareța mănăstirii.

Credincioșii au avut posibilitatea de a se închina și la un fragment din moaștele Sfântului Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, care se află în patrimoniul parohiei.