Hramul Bisericii „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița

În a doua zi după Bobotează, miercuri, 7 ianuarie, când Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit a se prăznui Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița.

Ierarhul a binecuvântat lucrările realizate până în prezent și spațiul de slujire propriu‑zis al bisericii parohiale, apoi a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența oficialităților locale și județene.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre virtuțile, învățătura și verticalitatea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Adevărat zic vouă: Nu s‑a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 11), ierarhul a evidențiat statornicia sfântului în credință și jertfa până la capăt, ca model de viață duhovnicească pentru creștinii de astăzi.

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost proroc, dar a fost și mucenic. Și‑a mărturisit credința, rămânând ferm până la capăt. De aceea, pe bună dreptate, Mântuitorul Hristos a spus că el a fost cel mai mare bărbat născut din femeie. Noi îl cinstim a doua zi după Bobotează cu mult drag, pentru că a fost rodul rugăciunilor, înger în trup, apostol care a binevestit cuvântul lui Dumnezeu și cel care a pregătit calea Domnului; a fost și mucenic”.

Ierarhul a adresat credincioșilor un gând de binecuvântare și o urare la început de an calendaristic: „Dorim, iubiți frați și surori, ca anul pe care abia l‑am început să vă fie foarte bun, frumos și binecuvântat, cu realizări spirituale și materiale”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul bisericii din Prundu Bârgăului, dirijat de Maria Vrășmaș. La chinonic, interpreta Mădălina Oltean și interpretul Alexandru Pugna, managerul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița‑Năsăud, au interpretat cântece religioase specifice acestei perioade.

La finalul slujbei, preotul paroh Ioan Bujor a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea oferită la început de an calendaristic, iar din partea comunității parohiale i‑a oferit o icoană cu Sfântul Proroc Ioan Botezătorul.

Părintele Mitropolit Andrei i‑a acordat preotului paroh Ioan Bujor, ctitorul bisericii, „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, iar preotului slujitor Emanuel Vidican i‑a oferit „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți le‑au fost oferite cărți duhovnicești.

În prezent, biserica parohială este păstorită de preotul paroh Ioan Bujor și de preotul slujitor Emanuel Cristian Vidican, care este secretar al Protopopiatului Bistrița. Alături de aceștia, în slujire se află protopopul emerit Alexandru Vidican.