Hramul Catedralei „Naşterea Domnului” din Brăila

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 29 Decembrie 2025

Praznicul Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii brăileni întrucât impunătoarea biserică din inima municipiului Brăila şi‑a sărbătorit hramul.

După tradiţie, la această biserică brăileană continuă bucuria hramului şi în a doua zi după marele praznic, 26 decembrie, întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a poposit în urbea brăileană pentru a oficia Sfânta Liturghie şi a fi în comuniune de rugăciune cu clericii şi credincioşii din cel de‑al doilea oraş mare al Eparhiei Dunării de Jos, Brăila.

Bucuria prăznuirii a fost sporită în acest an şi de faptul că se împlinesc 27 de ani de slujire în capela de la demisolul acestui sfânt lăcaş şi 20 de ani de slujire în biserica mare.

La slujba oficiată de ierarhul Dunării de Jos au participat numeroşi credincioşi din Brăila, vârstnici voluntari şi copiii din cadrul programelor social‑filantropice şi cultural‑educative desfăşurate în această parohie, dar şi alţi tineri din cadrul altor grupuri catehetice parohiale din judeţul Brăila.

Acestora li s‑au alăturat şi reprezentanţi ai comunităţii persoanelor cu dizabilităţi, de la biserica cu hramul „Sfinţii 40 de Mucenici”, din apropierea catedralei brăilene, pentru care slujba a fost transpusă în limbaj mimico‑gestual de către preotul Adrian Vanghele.

La momentul cuvenit, mulţi dintre copiii prezenţi la slujbă, îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional românesc, au fost împărtășiți.

La chinonic, corurile catedralei din Brăila, de copii şi de adulţi, au susţinut un bogat program de colinde şi cântece de stea.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop Casian a evidenţiat rolul important pe care Maica Domnului îl are în istoria mântuirii neamului omenesc.

Evenimentul s‑a încheiat cu împărţirea darurilor pentru copiii şi credincioşii participanţi la slujbă şi binecuvântarea tradiţionalei agape frăţeşti pregătite pentru persoanele asistate în cadrul centrului social care funcţionează la această parohie.

Pe tot parcursul anului, parohia oferă ajutoare consistente semenilor nevoiaşi din cadrul unor centre de asistenţă socială, precum şi persoanelor fără adăpost şi vârstnicilor bolnavi şi singuri din parohie.

 

