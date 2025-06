Hramul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române

La praznicul Sfintei Treimi, luni, 9 iunie, membrii componentelor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române au sărbătorit prin rugăciune hramul instituției jurnalistice a Bisericii Ortodoxe Române. Mai întâi aceștia au participat la Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum oficiate de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, în Catedrala Patriarhală, primind apoi binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel. În cadrul unui moment festiv, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit cuvântul aniversar intitulat „Centrul de Presă BASILICA - misiune mediatică sub semnul Crucii Patriarhale” și a oferit distincții ostenitorilor care au excelat în activitatea lor.

A devenit o tradiție ca la sărbătoarea Sfintei Treimi Catedrala Patriarhală să fie locul de rugăciune și recunoștință a ostenitorilor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care își serbează în această zi hramul. Jurnaliștii instituției mediatice a Patriarhiei Române s‑au adunat și anul acesta în sfântul lăcaș de pe Colina Bucuriei și au participat la Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Te Deum, oficiate de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal coordonator și directorul Publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române; pr. Adrian Agachi, consilier patriarhal la Biroul de presă și relații publice; pr. Teodor Gradinaciuc, consilier patriarhal și directorul Radio TRINITAS; pr. Alexandru Trușcă, consilier patriarhal și producător general la TRINITAS TV; pr. Bogdan Țifrea, redactor‑șef al Studioului Radio TRINITAS din Iași; pr. Nicolae Câdă, redactor‑șef al periodicului „Vestitorul Ortodoxiei” al Patriarhiei Române; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de știri BASILICA; arhid. Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal coordonator și directorul general al TRINITAS TV; diac. Andrei Butu, reporter Radio TRINITAS, și diac. Adrian Butuc.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre taina Sfintei Treimi în viața Bisericii și a creștinilor. „Viața noastră se desfășoară în întregime sub semnul și în prezența Sfintei Treimi. Încă din zorii vieții noastre am fost botezați «în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh», iar la finalul vieții, la slujba de înmormântare, formula rostită de preot va fi tot o invocare a Sfintei Treimi. Între aceste două momente extreme, începutul și sfârșitul vieții noastre, intervin și alte așa‑zise momente «de tranziție». Întreaga noastră viață de creștini este marcată de invocarea Sfintei Treimi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sunt uniți soții în Taina Căsătorie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh își tund părul capului monahii primind îngerescul chip. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sunt hirotoniți clericii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sunt sfințite bisericile, casele și viețile noastre. A fost o vreme când toate aspectele vieții: de la acte de zestre la testamente, la contracte de vânzări‑cumpărări, la sentințe judecătorești, toate actele importante ale vieții civile, nu doar religioase, începeau cu formula: «În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!», sau alte formule închinate Preasfintei Treimi. Prin urmare, Sfânta Treime nu este un mister, o taină așa îndepărtată, sau fără legătură cu viața de zi cu zi”, a spus Preasfinția Sa.

Moment festiv în Palatul Patriarhiei

În continuare, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, sub icoana Sfintei Treimi a avut loc un moment festiv, moderat de părintele Nicolae Dascălu, care a rostit în introducere un scurt cuvânt de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la înființarea și evoluția componentelor Centrului de Presă BASILICA: „Cum în tradiția ortodoxă sărbătoarea unei instituții presupune o continuare de recunoștință față de ctitori și lucrători, în aceste clipe aducem recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este ctitorul instituției. Am putea spune că în acest An Centenar, când se adună realizările, Centrul de Presă BASILICA concentrează multe lucrări și activități. În emisiunile de radio și televiziune, în articolele de ziar și cărțile publicate se păstrează cronica vie și, în același timp, puterea de dinamizare a activităților din țară și străinătate pentru că Centrul de presă este și o poartă de comunicare cu românii care nu sunt în țară. Astfel se împlinește cuvântul psalmistului: «În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor». Prin tot ceea ce fac, ostenitorii Centrului de Presă BASILICA exercită o lucrare misionară, care de multe ori este replicată în țară și străinătate prin colaboratorii noștri. (...) Toți cei care lucrează la Centrul de Presă al Patriarhiei Române vă mulțumesc pentru șansa de a lucra misionar în slujirea Evangheliei în lume”.

De asemenea, părintele vicar administrativ patriarhal Ionuț Gabriel Corduneanu a făcut cu acest prilej lansarea oficială a noului site web al Patriarhiei Române: patriarhia.ro.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a binecuvântat pe jurnaliști și a rostit cuvântul intitulat „Centrul de Presă BASILICA - misiune mediatică sub semnul Crucii Patriarhale”. Cu acest prilej, o serie de ostenitori și colaboratori ai Centrului de Presă BASILICA au primit din partea Întâistătătorului Bisericii noastre distincții în semn de prețuire pentru devotamentul în activitatea de mediatizare a activității Bisericii Ortodoxe Române în societate. Elena Ursache‑Stoica (Radio TRINITAS) a primit Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea” pentru mireni. Diac. Nicolae Iancu (TRINITAS TV) și pr. Ștefan Sfarghie (Publicațiile LUMINA) au primit Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici”. Au fost distinse cu Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu” Iuliana Lazăr (TRINITAS TV), Ionela Vișănescu (TRINITAS TV), Viorica Dumitrenco (Publicațiile Lumina), Virginica Ene (Publicațiile Lumina), Raluca Ene (Agenția de știri BASILICA) și Ana Maria Vlase (Agenția de știri BASILICA), iar Virgil Popescu (Publicațiile Lumina) a primit Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul pentru mireni”.

În încheiere, Preafericirea Sa a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru săvârșirea sfintelor rânduieli și cuvântul de învățătură, evidențiind, de asemenea, modul în care taina Sfintei Treimi structurează viața Bisericii. „Taina Sfintei Treimi nu poate fi pătrunsă cu mintea, dar poate fi simțită cu inima, întrucât Dumnezeu este iubire și cine trăiește în iubire față de Dumnezeu și față de semeni se află deja în comuniune cu Sfânta Treime. Această iubire a Sfintei Treimi este izvorul vieții creației și, în mod deosebit, este izvorul vieții veșnice pentru oamenii care sunt creați după chipul Sfintei Treimi și au împlinit în viața lor voia Preasfintei Treimi. Convingerea noastră este că, după cum s‑a spus deja în secolul al 3‑lea, Biserica este plină de Treime și că toată spiritualitatea ortodoxă este ritmată de formula «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh» ca o respirație. Este o mare bucurie când se simte bucuria Sfintei Treimi în familie, în comunitate, în societate. Aceasta ne îndeamnă să fim mult mai dinamici când suntem chemați să propovăduim iubirea Sfintei Treimi descoperită de Iisus Hristos și trăită în Biserica Sa”, a spus Preafericirea Sa.

La rândul său, părintele Nicolae Dascălu a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre pentru purtarea de grijă arătată Centrului de Presă BASILICA. Ca semn vizibil al mulţumirii şi recunoştinţei ostenitorilor și colaboratorilor, Patriarhul României a primit un frumos aranjament floral.