Hramul comunității hipoacuzicilor din București

Biserica Ortodoxă l‑a pomenit astăzi, 12 februarie, pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei. Pentru că a apărat prin semne învățătura despre Sfânta Treime în timp ce un eretic i‑a acoperit gura, Sfântul Meletie este considerat ocrotitorul spiritual al persoanelor cu deficiențe de auz. Ca în fiecare an, comunitatea hipoacuzicilor din București și‑a sărbătorit hramul printr‑un program liturgic deosebit, desfășurat în biserica istorică a Parohiei Parc Rahova 1 din sectorul 5 al Capitalei.

Pomenirea Sfântului Ierarh Meletie i‑a unit în rugăciune, în lăcașul de închinare, pe membrii comunității hipoacuzicilor din București, dar și pe alte persoane cu deficiențe de auz din județele învecinate.

În ziua de prăznuire a Arhiepiscopului Antiohiei, programul liturgic a debutat cu slujba Acatistului Sfântului Meletie, iar apoi Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de clerici din care au făcut parte: părintele Viorel Dincă, secretar al Protoieriei Sector 5 Capitală; părintele Mirel Ilie, preotul comunității hipoacuzicilor din București, precum și alți slujitori. La final, soborul a săvârșit slujba Parastasului pentru membrii comunității persoanelor cu deficiențe de auz trecuți la Domnul.

La momentul rânduit, părintele Viorel Dincă a rostit un cuvânt de învățătură în care a relatat viața și faptele Sfântului Meletie: „Acesta a păstorit în vremuri tulburi, încercate de erezii, în secolul al 4‑lea, când Biserica era lovită nu doar de persecutori, ci și de dușmanul diavol, care căuta cu orice preț să îl rătăcească pe om de la calea adevărului. Arhiepiscopul Meletie, care este și ocrotitorul acestei comunități, s‑a dovedit a fi un bun următor al Marelui Păstor, Domnul nostru Iisus Hristos, Capul Bisericii, care ne‑a adunat pe toți, făcându‑ne mădulare vii, cu condiția să păstrăm credința cea adevărată. Pentru această credință s‑a luptat și a mărturisit Sfântul Meletie, prin faptă și prin cuvânt, dovedindu‑se a fi un adevărat Părinte al Bisericii și un învățător neîntrecut. Pentru vrednicia lui, pentru dragostea de Biserică și pentru virtuțile lui a fost apreciat încă din timpul vieții, întreaga comunitate eclesială socotindu‑l a fi omul lui Dumnezeu, un om cu trăire sfântă”.

În încheiere, părintele Mirel Ilie le‑a mulțumit tuturor clericilor slujitori și credincioșilor care s‑au rugat alături de ei, amintindu‑le acestora că urmarea modelelor oferite de sfinți este calea care duce către mântuire.

La finalul slujbei, toți credincioșii au primit câte un dar și au luat parte la o agapă frățească.