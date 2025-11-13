Hramul de toamnă al Paraclisului Catedralei Naționale din București

Hramul de toamnă al Paraclisului Catedralei Naționale din Capitală, moment în care este cinstit Sfântul Ioan Gură de Aur, alături de mama sa Antuza, a fost sărbătorit de numeroși credincioși și pelerini, astăzi, 13 noiembrie. Cu acest prilej, credincioșii au avut prilejul de a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, și de a se închina la sfintele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur, aflate în patrimoniul sfântului lăcaș.

Hramul de toamnă al Paraclisului Catedralei Naționale a debutat cu oficierea Vecerniei cu Litia la Altarul de vară al sfântului lăcaș, miercuri, 12 noiembrie, de către un sobor de preoți din care au făcut parte slujitori ai Catedrale Patriarhale din București, ai mănăstirii nemțene Sihăstria, precum și ai Paraclisului Catedralei Naționale.

Astăzi, 13 noiembrie, a fost oficiată slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie la Altarul de vară al sfântului lăcaș, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut parte: părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele arhimandrit Calinic Popa, slujitor la Mănăstirea Sihăstria; părintele protosinghel Teoctist Donici, slujitor la Mănăstirea Sihăstria; părintele ieromonah Chesarie Lemnaru, slujitor la Mănăstirea Sihăstria; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Marian‑Codruț Toader, inspector eparhial; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag.

În cuvântul de învățătură rostit imediat după citirea Evangheliei, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor prezenți despre contribuția majoră a Sfântului Ioan Gură de Aur în viața și învățătura Bisericii Fiului lui Dumnezeu.

„Ca teolog, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un neobosit mărturisitor al adevărului întrupării, morții și învierii Mântuitorului Iisus Hristos, precum și al chemării fiecărui om la sfințenie. Scrierile sale, pline de claritate și echilibru, exprimă o teologie vie, ancorată în experiența liturgică și în nevoile concrete ale credincioșilor. În omiliile sale la textul Sfintei Scripturi, el a știut să lege sensul dogmatic de aplicarea morală, arătând că teologia nu este o speculație intelectuală, ci este o cale de transformare, de sfințire a vieții. De aceea, Biserica i‑a dat numele de «Gură de Aur», pentru că învățătura și cuvântul său erau strălucitoare ca aurul, limpezi și pline de putere duhovnicească. Contemporanii săi spuneau: «Din gura lui ieşeau cuvinte mai dulci ca mierea». Toate secolele creştine au confirmat acest elogiu. Ca predicator, Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne un model de realism duhovnicesc. El vorbea cu îndrăzneală despre păcat, dar cu blândețe despre pocăință, mustra nedreptatea, dar mângâia suferința, denunța egoismul bogaților, dar îi chema la milostenie și la împăcare cu aproapele. Predicile sale, rostite în Antiohia și Constantinopol, adunau mulțimi uriașe, iar stilul său direct, plin de foc și simplitate, continua tradiția vie a predicii apostolice. În același timp, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost și un mare părinte al filantropiei creștine. În Constantinopol, a organizat primele forme de asistență socială sistematică: azile pentru bătrâni, case pentru văduve și orfani, spitale pentru bolnavi și cantine pentru săraci. Considera că bogăția este un dar primit de la Dumnezeu pentru a fi împărțit și celor săraci, că milostenia este «medicament pentru suflet». Într‑o lume divizată de privilegii și nedreptăți, Sfântul Ioan Gură de Aur a arătat că adevărata noblețe este iubirea față de aproapele și slujirea celor în nevoi”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, a fost sfințită racla care adăpostește o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Apostol Filip, cel care, împreună cu Sfântul Apostol Andrei, a propovăduit Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos în părțile noastre, mai exact în Sciția Mică. Acest fapt a fost demonstrat datorită contribuției regretatului prof. acad. Emilian Popescu, iar racla va rămâne în patrimoniul sfântului lăcaș. Sfântul odor a fost oferit în dar Preafericitului Părinte Patriarh de către părintele arhimandrit Antipa, starețul sfintei chilii ivirite „Sfânta Ana”, din Sfântul Munte Athos, cu ocazia evenimentului sfințirii Catedralei Naționale din București.

La finalul Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost oferite ordine și diplome celor care s‑au implicat în bunul mers al evenimentului sfințirii picturii Catedralei Naționale.

În semn de aleasă prețuire, Patriarhul României a oferit tuturor celor 223 de voluntari care s‑au implicat în buna desfășurare a marelui eveniment românesc Diploma „Sfințirii Catedralei Naționale cu medalie”, precum și un dar simbolic, care cuprinde două volume: „Catedrala Națională, un vis împlinit” și „Unitate națională și demnitate eclezială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”.

În continuare, a fost oferit Ordinul „Credință și comuniune” lui Valentin Săftoiu, Teia Sponte, Cristian Stancu, Mihăiță Atitienei, Laurențiu Huja și Mihai Andrei Dinu, cei care s‑au implicat în finalizarea celor șase racle de argint pentru Sfântul Cuvios Dionisie Ignat de la Colciu, Sfântul Cuvios Petroniu Tănase de la Prodromu, Sfântul Cuvios Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim, Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae de la Cernica și Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, confecționate la Atelierele Patriarhiei Române.

Totodată, a fost oferită Diploma „Anului Centenar al Patriarhiei Române cu medalie” lui Relu Perianu.

A fost oferită Diploma „Sfințirii Catedralei Naționale” celor care au contribuit la realizarea, într‑un timp record, a noilor porți de acces în incinta Catedralei Naționale: Retter Guido, Erbașu Cristian, Erbașu Nelu, Rusu Marius, Rusu Viorel, Iulian Demeter și familiei Cristina și Vasile Iuga.

Totodată, a fost oferită Diploma „Sfințirii Catedralei Naționale cu medalie” părintelui Codruț‑Marian Toader și diaconilor Adrian Butuc și Cristian Copceag, pentru activitatea lor misionară, ca slujitori ai Paraclisului Catedralei Naționale.

La final, în semn de prețuire, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a primit din partea slujitorilor Paraclisului Catedralei Naționale un frumos aranjament floral.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale, dirijat de psaltul Irinel Mohîrță.