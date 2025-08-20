Hramul istoric al Mănăstirii „Mihai Vodă” de la Turda

În ziua când s‑au împlinit 424 de ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului Mihai Viteazul, primul întregitor al neamului românesc, marți, 19 august, Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, județul Cluj, construită pe locul unde a fost asasinat Marele Voievod, și‑a sărbătorit hramul istoric.

La Altarul de vară din proximitatea mănăstirii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre necesitatea unității atât la nivel spiritual, cât și la nivel național. Ierarhul a evocat personalitatea voievodului Mihai Viteazul, cel care, în anul 1600, pentru prima dată în istorie, a înfăptuit unirea celor trei țări românești: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

„Mihai Voievod Viteazul este simbolul unității noastre naționale și, în același timp, un om credincios și puternic, care ne învață și pe noi să rămânem statornici în credință”, a arătat Mitropolitul Clujului, evocându‑l ca pe un adevărat slujitor al neamului și al lui Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoților din Protopopiatul Turda, dirijată de preotul Sorin Dindelegan.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul George‑Liviu George, care urmează a fi hirotonit preot de slujire caritativă pe seama Clinicii de Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj‑Napoca. De asemenea, l‑a hirotesit duhovnic pe preotul paroh Flaviu‑Cristian Teglaș de la Parohia Cristeștii Ciceului, Protopopiatul Beclean.

La finalul Liturghiei, Mitropolitul Andrei i‑a acordat stareței mănăstirii, stavrofora Andreea Zdrobău, Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici.

Ierarhul a săvârşit, apoi, slujba Parastasului, la monumentul voievodului Mihai Viteazul. Au susţinut alocuţiuni primarul municipiului Turda, Matei Cristian Octavian, și generalul de brigadă în rezervă Aurel Litan, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Administrației și Internelor - Filiala „Mihai Viteazul” a județului Cluj. Manifestarea s‑a încheiat cu ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori şi defilarea Gărzii de onoare.