Hramul istoric al Schitului Măgureanu din Capitală

Schitul Măgureanu din Capitală și-a sărbătorit astăzi, 21 noiembrie, hramul istoric, „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica așezământului monahal de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul de slujitori care s-au rugat alături de ierarh la Sfânta Liturghie au făcut parte părintele arhimandrit Antim David, starețul Schitului Măgureanu; părintele arhimandrit Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii „Duminica Sfinților Români”; părintele protosinghel Iustin Bulimar, starețul Mănăstirii Plumbuita; părintele protosinghel Antim Bîru, starețul Mănăstirii Chiajna; precum și alți preoți și diaconi.

La timpul cuvenit, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a vorbit despre însemnătatea și importanța praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului: „Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică este una dintre cele mai luminoase sărbători ale Postului Nașterii Domnului. Frumusețea acestei sărbători este aceea că ne arată cum Dumnezeu începe lucrarea de mântuire a oamenilor nu prin lucruri grandioase, ci prin gesturi simple, prin pași mici, printr-un copil adus la templu”. De asemenea, ierarhul a mai pus în lumină faptul că praznicul de astăzi „ne învață cât de importantă este creșterea și educația copiilor în acord cu voia lui Dumnezeu. Copiii trebuie educați în duhul Evangheliei iubirii lui Hristos și al valorilor creștine, prin rugăciune și exemplul personal al părinților de viețuire frumoasă și fapte bune. Caracterul copiilor nu se formează doar prin cuvinte și activități, ci și prin modul de viață al părinților, prin exemplul dat de aceștia. Dacă noi îi iubim pe copiii noștri, atunci îi aducem de mici în casa lui Dumnezeu. Dacă nu îi iubim suficient, atunci îi lăsăm în fața televizorului, a telefonului sau în fața altor tentații, care îi țin departe de Dumnezeu și de Biserică, iar cu timpul îi deformează spiritual încât, atunci când vor crește mari, nu vor iubi nici Biserica, nici pe Dumnezeu, dar este posibil să nu-și iubească nici părinții!”

Un far de pace într-un oraș grăbit

La final, după slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Schitului Măgureanu, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a remarcat lucrarea duhovnicească care se săvârșește în acest așezământ monahal: „Misiunea de astăzi a Schitului Măgureanu rămâne una profund necesară în inima Capitalei: o chemare discretă, dar puternică la rugăciune, la pace și la întoarcerea către Dumnezeu. Așezat în vâltoarea orașului, schitul devine un loc de respirație duhovnicească, unde oamenii redescoperă liniștea, spovedania, lumina slujbelor și bucuria întâlnirii cu Hristos. Prin slujirea atentă a părinților și prin atmosfera de familie duhovnicească pe care o cultivă, mănăstirea nu doar păstrează o moștenire veche, ci o și pune în lucrare prin îngrijirea sufletelor celor care îi trec pragul. Schitul Măgureanu este astfel un far de pace într-un oraș grăbit, o mărturie vie că rugăciunea, blândețea și slujirea smerită pot transforma inimile și pot reaprinde nădejdea”.

În continuare, părintele arhimandrit Antim David i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru slujire și binecuvântare, oferindu-i în dar o icoană a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, unul din sfinții ocrotitori ai așezământului: „Hramul mănăstirii este de fiecare dată prilej de bucurie, și mai ales astăzi, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca în mijlocul nostru să fie prezent să ne binecuvânteze și să slujească Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Îi mulțumim Preasfințitului pentru dragostea pe care o arată acestui așezământ monahal și îl mai așteptăm în mijlocul nostru”.

Schitul Măgureanu, aflat în proximitatea Parcului Cișmigiu din Capitală, îi mai are ca sfinți ocrotitori pe Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, și pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.