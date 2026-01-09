Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă, judeţul Satu Mare

Hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă, judeţul Satu Mare

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 09 Ianuarie 2026

La Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a liturghisit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Scărişoara Nouă, judeţul Satu Mare, la cea mai vestică mănăstire din eparhie, cu prilejul hramului.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le‑a vorbit credincioşilor prezenţi despre misiunea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, atât în Naștere, cât și în propovăduire, și în martiriu.

„El are chipul îngeresc, de aceea așa este și zugrăvit în icoane, cu aripi, uneori, a petrecut în pustie până în vremea în care s‑a arătat lui Israel, a pregătit poporul pentru primirea lui Hristos, a botezat cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor și apoi L‑a arătat lumii pe Hristos: Iată mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatele lumii”, a spus ierarhul.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupurile „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Satu Mare.

La finalul Sfintei Liturghii, cei doi ierarhi au primit în dar din partea obștii monahale câte o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos, pictate de pictorul bisericesc Alexandru Săsărman, care pictează și biserica mănăstirii. Ierarhii au mai primit câte un engolpion cu Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva de la Iași, iar deputatul Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, i‑a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a diplomă de aleasă prețuire.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului  -   Mănăstirea Scărișoara Nouă  -   hram
