Hramul Mănăstirii Strâmbu‑Găiseni din județul Giurgiu

În ziua pomenii Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, 26 ianuarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strâmbu‑Găiseni din județul Giurgiu, care și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat cele mai importante momente ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv: „Mitropolitul Iosif Naniescu, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017, sub numele de «Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei», a îndeplinit ascultarea de egumen al Mănăstirii Strâmbu‑Găiseni între anii 1857 și 1863, fiind hirotonit ieromonah la 29 august 1850, hirotesit protosinghel la 30 noiembrie 1852 și arhimandrit în 1860. În anul 1873 a fost ales Episcop al Argeșului și, în anul 1875, Mitropolit al Moldovei, păstorind această eparhie cu multă vrednicie vreme de douăzeci și șapte de ani. S‑a mutat la cele veșnice în la 26 ianuarie 1902, iar poporul l‑a numit «Iosif cel sfânt și milostiv». De aceea, Sfântul Sinod a rânduit ca ziua sa de pomenire să fie 26 ianuarie, când s‑a săvârșit trecerea sa la Domnul”, a explicat Preasfinția Sa.

După cuvântul de învățătură, ierarhul a felicitat‑o pe monahia Benedicta Moldovan pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată în așezământul monahal, fiind hirotesită stareță a mănăstirii.