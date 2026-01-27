Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii Strâmbu‑Găiseni din județul Giurgiu

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 27 Ianuarie 2026

În ziua pomenii Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, 26 ianuarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strâmbu‑Găiseni din județul Giurgiu, care și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat cele mai importante momente ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv: „Mitropolitul Iosif Naniescu, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017, sub numele de «Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei», a îndeplinit ascultarea de egumen al Mănăstirii Strâmbu‑Găiseni între anii 1857 și 1863, fiind hirotonit ieromonah la 29 august 1850, hirotesit protosinghel la 30 noiembrie 1852 și arhimandrit în 1860. În anul 1873 a fost ales Episcop al Argeșului și, în anul 1875, Mitropolit al Moldovei, păstorind această eparhie cu multă vrednicie vreme de douăzeci și șapte de ani. S‑a mutat la cele veșnice în la 26 ianuarie 1902, iar poporul l‑a numit «Iosif cel sfânt și milostiv». De aceea, Sfântul Sinod a rânduit ca ziua sa de pomenire să fie 26 ianuarie, când s‑a săvârșit trecerea sa la Domnul”, a explicat Preasfinția Sa.

După cuvântul de învățătură, ierarhul a felicitat‑o pe monahia Benedicta Moldovan pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată în așezământul monahal, fiind hirotesită stareță a mănăstirii.

 

