Hramul parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Călărași

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit sâmbătă, 6 decembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Călărași, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ion Turcu, pe seama Parohiei Crăsani, județul Ialomița.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Ierarh Nicolae, cel care întruchipează în persoana sa cele nouă Fericiri ale Domnului Hristos, despre modelul de blândețe și generozitate pe care ni‑l oferă astăzi. Corul „Ia Carolinelor” de la Școala gimnazială „Carol I” din Călărași, având ca profesori coordonatori pe Maria Afrodita Dumitru și Maria Gugulea, alături de corul claselor primare de la Colegiul Economic Călărași, coordonator Ciprian Borcea, profesor de religie al instituției de învățământ, au susținut un concert de colinde.

La finalul slujbei, ierarhul a primit din partea comandantului Batalionului 113 Artilerie Antitanc „Bărăganul” din Slobozia placheta Batalionului.