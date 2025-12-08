Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Călărași

Hramul parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Călărași

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 08 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit sâmbătă, 6 decembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Călărași, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ion Turcu, pe seama Parohiei Crăsani, județul Ialomița.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Ierarh Nicolae, cel care întruchipează în persoana sa cele nouă Fericiri ale Domnului Hristos, despre modelul de blândețe și generozitate pe care ni‑l oferă astăzi. Corul „Ia Carolinelor” de la Școala gimnazială „Carol I” din Călărași, având ca profesori coordonatori pe Maria Afrodita Dumitru și Maria Gugulea, alături de corul claselor primare de la Colegiul Economic Călărași, coordonator Ciprian Borcea, profesor de religie al instituției de învățământ, au susținut un concert de colinde.

La finalul slujbei, ierarhul a primit din partea comandantului Batalionului 113 Artilerie Antitanc „Bărăganul” din Slobozia placheta Batalionului.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri