Hramul Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Uzdin, Serbia

Parohia ortodoxă română din orașul Uzdin, Serbia, și‑a prăznuit cu anticipație ocrotitorul spiritual, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, luni, 20 aprilie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la biserica acestei parohii de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși veniți să-l cinstească pe sfântul ocrotitor.

După citirea pericopei evanghelice, la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Visarion a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificația perioadei pascale, încununată de praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos. „Slăvita Înviere a Domnului nu este doar amintirea unui eveniment petrecut în istorie, ci temelia credinței noastre și începutul unei vieți noi, trăită în lumina harului dumnezeiesc. Adevărata mărturie a credinței nu constă doar în rostirea salutului pascal, ci în capacitatea noastră de a ierta, de a iubi și de a aduce lumină în viața celor din jur, urmând pilda Mântuitorului Hristos”, a subliniat Preasfinția Sa, potrivit site‑ului episcopiadaciafelix.ro.

În continuare, ierarhul a evidențiat puterea credinței Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prezentându‑l drept model pentru fiecare credincios: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ne învață că fidelitatea față de Mântuitorul Iisus Hristos nu se negociază, ci se trăiește cu demnitate și jertfelnicie, chiar și în fața încercărilor și a suferinței. Suntem chemați să devenim, fiecare la locul său, mărturisitori ai Învierii, purtători de lumină și de pace într‑o lume care are atâta nevoie de repere și sens”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ieronim a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Visarion pentru vizita în Eparhia Daciei Felix: „Prezența frățească a Preasfințitului Părinte Visarion în mijlocul credincioșilor noștri reprezintă o mare binecuvântare și o mărturie a unității și dragostei care îi leagă pe ierarhii și slujitorii Bisericii lui Hristos. Astfel de momente întăresc credința și identitatea comunităților noastre”.

La sfârșit, cei doi ierarhi, însoțiți de soborul slujitorilor, au vizitat Școala Generală din localitatea Uzdin, instituție aflată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În prezența conducerii și a cadrelor didactice, a fost oficiată o rânduială specifică prăznuirii ocrotitorului spiritual al unității de învățământ.